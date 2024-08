L'UE intende schierare truppe a Kiev e ampliare la sua iniziativa di formazione

Borrell ha proposto questo accordo agli stati membri. La richiesta ucraina di addestrare i propri soldati direttamente sul proprio territorio invece che in nazioni europee sta incontrando opposizione, in particolare a Berlino. Germania e altri stati membri dell'UE sono preoccupati per i possibili conflitti con Mosca e i rischi elevati per i troops europei in una simile situazione.

Borrell ha minimizzato la sua idea di un hub di coordinamento a Kiev, dicendo che sarebbe "non così grande", potrebbe ospitare da 3 a 6 militari europei. Non si aspetta problemi, ha detto lo spagnolo. Tuttavia, ha aggiunto, tenendo conto delle preoccupazioni tedesche: "Non riesco a immaginare i burocrati tedeschi che volano a Kiev per insegnare metodi di addestramento militare".

Entro la fine del 2022, l'UE aveva stabilito la sua missione di addestramento Eumam Ukraine (Missione di Assistenza Militare Europea). Circa 60.000 truppe ucraine hanno seguito l'addestramento, tutto svolto sul territorio dell'UE, secondo le statistiche ufficiali.

Prima di queste discussioni, lo Stato Secretary parlamentare della Difesa, Thomas Hitschler, ha sottolineato che la Germania intende addestrare 10.000 soldati ucraini entro la fine dell'anno. L'addestramento si svolgerà "in Germania", ha sottolineato. Ha lasciato aperto il possibility di aumentare questo numero.

