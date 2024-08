L'UE ha risparmiato al produttore cinese di veicoli elettrici da tariffe retroattive

Le vendite di veicoli elettrici del costruttore cinese stanno decollando. Tuttavia, l'UE emette avvertimenti e minaccia tariffe future e retroattive. Inaspettatamente, la Commissione UE sta ora abbandonando l'idea di tariffe retroattive. Di conseguenza, marchi cinesi come BYD, Geely e altri potrebbero non dover scavare così a fondo nelle loro tasche come previsto in precedenza.

L'UE non imposrà tariffe aggiuntive preliminari sui veicoli elettrici cinesi, contrariamente ai piani iniziali. Inizialmente, era stato proposto di applicare tariffe compensatory retroattive fino al 37,6% in alcuni casi a causa dei veicoli elettrici dalla Cina che beneficiano di sovvenzioni che disturbano la concorrenza e rappresentano una minaccia per l'industria UE. Tuttavia, la Commissione UE ha dichiarato che i requisiti legali per la raccolta retroattiva delle tariffe non sono soddisfatti.

Secondo un funzionario della Commissione UE, non è stato dimostrato alcun danno sostanziale alle aziende UE. Attualmente, c'è solo il rischio di danno, come dimostrato di recente.

La Commissione UE accusa la Cina di fornire sovvenzioni illegali ai suoi produttori e teme danni ai fornitori europei, come la chiusura delle aziende o i licenziamenti. Tuttavia, sono ancora in corso trattative con Pechino per evitare tariffe, secondo i dipendenti della Commissione UE. Non sono stati fatti progressi significativi finora. Invece, la Cina ha portato la questione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) all'inizio di agosto.

Crescita delle vendite di veicoli elettrici cinesi

La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha avviato l'indagine a causa dei "veicoli elettrici cinesi a basso costo che inondano i mercati mondiali". Le vendite sono significativamente aumentate lo scorso anno: secondo il think tank statunitense Atlantic Council, sono aumentate a livello globale del 70% a un valore di 34,1 miliardi di dollari (circa 31,2 miliardi di euro). quasi il 40% di questi veicoli elettrici è andato all'UE.

La Camera di Commercio Cinese nell'UE (CCCEU) ha criticato aspramente le tariffe proposte e ha accusato la commissione di un "approccio protezionista". Non ci sono prove solide che i veicoli elettrici dalla Cina stiano danneggiando i produttori europei, ha argomentato la camera.

Tariffe doganali leggermente riviste

La Commissione UE ha anche annunciato lievi aggiustamenti ai tassi doganali. Sono stati generalmente ridotti. In particolare, per il produttore BYD è stata proposta una tariffa provvisoria del 17,4%, per Geely del 19,9% e per SAIC del 37,6%. Questi tassi sono stati ridotti a 17%, 19,3% e 36,3%, rispettivamente. Tesla sarà soggetta a un tasso doganale individuale del 9%. Le aziende che collaborano con l'UE saranno soggette al 21,3%, mentre quelle che non collaborano saranno soggette al tasso massimo del 36,3%.

Il tasso doganale esatto dipende dalle sovvenzioni che riceve ciascuna azienda. Geely produce i modelli elettrici Smart #1 e #3, nonché la Volvo EX30. SAIC produce la popolare MG4 in Germania, che ha raggiunto il secondo posto tra i veicoli elettrici nelle statistiche di registrazione di maggio, subito dopo la VW ID.3.

Una joint venture BMW-Great Wall Motors in Cina è ora inclusa nel circolo delle aziende che collaborano, secondo BMW, e soggetta a un tasso doganale più basso. BMW ha descritto questo come un passo logico. In linea di principio, BMW, insieme all'Associazione degli Industriali dell'Automobile Tedesca (VDA), vede sfavorevolmente le tariffe sui veicoli elettrici dalla Cina. Tuttavia, il cancelliere Olaf Scholz è scettico. Tuttavia, il ministro dell'Economia Robert Habeck ha mostrato comprensione per la mossa di Bruxelles, così come altre associazioni del settore. Secondo la VDA, questa misura aumenta ulteriormente il rischio di un conflitto commerciale globale. La misura commerciale non è favorevole al rafforzamento della competitività dell'industria automobilistica europea.

Decisione finale entro fine ottobre

La decisione finale sull'imposizione delle tariffe sarà presa entro la fine di ottobre. Tuttavia, la Commissione deve prima ottenere l'approvazione dei 27 stati membri dell'UE. Se una maggioranza si oppone, la Commissione non può imporre il diritto di dogana compensativo. Per superare le tariffe, è necessario un consenso qualificato di 15 stati UE, che rappresentano il 65% della popolazione europea. Se le tariffe vengono applicate, saranno in vigore per un periodo iniziale di cinque anni. Si stanno anche facendo sforzi per trovare una soluzione diplomatica con Pechino.

Tuttavia, i costruttori automobilistici e altre parti interessate ora hanno la possibilità di richiedere udienze con la Commissione e presentare dichiarazioni entro dieci giorni. La Commissione esaminerà quindi queste e presenterà la sua proposta per una decisione finale agli stati membri.

La decisione della Commissione UE di non imporre tariffe aggiuntive preliminari sui veicoli elettrici cinesi è dovuta al fatto che i requisiti legali per la raccolta retroattiva delle tariffe non sono soddisfatti, poiché queste sovvenzioni non causano ancora danni sostanziali alle aziende UE. Tuttavia, i produttori cinesi potrebbero ancora beneficiare di tassi doganali ridotti, come nel caso della joint venture BMW in Cina.

Leggi anche: