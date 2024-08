Controversia sul cibo veloce popolare - L'UE esamina le obiezioni alla campagna turca per i donatori

La Commissione Europea sta esaminando le obiezioni della Germania contro un'iniziativa turca per proteggere la carne di döner come specialità tradizionale. Un portavoce della Commissione ha dichiarato all'Agenzia Tedesca di Stampa che il processo mira a determinare se le obiezioni sono valide.

Se lo fossero, il corpo avvierebbe consultazioni per risolvere la disputa. Se non si trovasse una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, un comitato di rappresentanti degli Stati membri dell'UE dovrebbe occuparsi del caso. Potrebbe quindi istruire la Commissione con una maggioranza di voti per decidere se concedere la richiesta o meno.

L'Associazione Internazionale del Döner, con sede a Istanbul, ha già presentato domanda nel 2022 per includere il döner nella lista UE delle "specialità tradizionali garantite". Se la richiesta fosse accolta, i döner kebab dovrebbero essere prodotti in futuro secondo regole uniformi in tutta l'UE. Tuttavia, la preparazione dei piatti di döner non sarebbe interessata. Ad esempio, non sarebbe regolamentato quale tipo di insalata e salsa va in un involtino di döner.

Tuttavia, il Ministero Federale Tedesco dell'Agricoltura e dell'Alimentazione teme conseguenze negative per i produttori e i ristoratori tedeschi. Critica il fatto che l'uso comune di vitello e manzo giovane, nonché carne di tacchino, per la produzione di döner sarebbe escluso dalla domanda turca.

La domanda afferma che il döner dovrebbe essere composto da carne di almeno 16 mesi di età del bestiame o carne di gambe e/o spalla di almeno 6 mesi di età di pecora.

L'unica alternativa sarebbe il döner fatto di pollo, che dovrebbe essere fatto di petto di pollo e/o cosce di pollo. Sarebbe anche regolamentato in modo preciso quali ingredienti sono ammessi per la marinatura, quanto spesse devono essere le fette di carne e per quanto tempo devono essere marinati.

