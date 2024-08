- L'UE è ora in una "mergata" sull'Ucraina.

SPD Segretario Generale Kevin Kühnert accusa il leader della CDU Friedrich Merz e il suo partito di aver posticipato le loro posizioni sull'Ucraina a causa della campagna elettorale in Sassonia. In un'intervista al canale televisivo Welt-TV, Kühnert ha dichiarato che l'Unione aveva spinto il governo federale per due anni per nuove consegne di armi, ma ora "hanno semplicemente smesso di parlare". Ha descritto questo come una "campagna elettorale tattica".

Kühnert ha anche messo in discussione l'idoneità di Merz come cancelliere federale: "Non credo che sia sufficiente per qualcuno che vuole servire come cancelliere di questa repubblica dal prossimo anno".

In vista delle elezioni statali della Sassonia del 1 settembre, i sondaggi indicano una corsa serrata tra la CDU e l'AfD. Un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Insa ha posto l'AfD al 32% e i cristiano-democratici subito dietro al 29%. L'aiuto tedesco all'Ucraina è anche un tema nella campagna elettorale. Il Ministro Presidente della CDU Michael Kretschmer ha chiamato per una riduzione dell'aiuto militare, che è stato criticato anche all'interno del suo stesso partito. Il leader del partito Merz non ha commentato su questo.

Kühnert ha evidenziato la forte posizione dell'AfD nelle elezioni statali della Sassonia, dichiarando: "Con l'AfD al 32% nei sondaggi, è chiaro che sono una forza significativa da considerare in questa elezione". Ha aggiunto inoltre: "Il fatto che le posizioni della CDU sull'Ucraina siano diventate meno vocali durante la campagna elettorale potrebbe essere influenzato dalla presenza dell'AfD e dalla loro posizione sull'argomento".

