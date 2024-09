L'UE e l'amministrazione competente proseguono i loro dialoghi sulle questioni dell'asilo - il primo incontro è stato ritenuto produttivo.

L'incontro si è concluso senza prendere decisioni concrete, secondo i resoconti dei partecipanti. Faeser ha ribadito la loro attenzione nel mantenere una posizione ferma contro l'immigrazione illecita. Ha evidenziato la necessità di una revisione legale approfondita di alcune questioni sensibili discusse in privato prima di continuare le consultazioni. Si è aggiunta che questa era la direzione da seguire.

Andrea Lindholz, esperta di politica interna della CSU, ha dichiarato di aver percepito il riconoscimento da parte del governo della "delicatezza" della politica migratoria dopo l'incontro al Ministero dell'Interno. Ha descritto l'interazione come costruttiva e positiva.

Lindholz ha invitato il governo a formulare proposte concrete, in particolare riguardo alla rimpatriazione dei richiedenti asilo ai confini della Germania, come richiesto dall'Unione - "dopo di che possiamo riprendere i colloqui con voi".

Le fonti dell'Unione hanno informato l'agenzia di stampa AFP che la rimpatriazione dei richiedenti asilo è stata un argomento di discussione significativo. "SPD e FDP sembrano aperti a questo, mentre i Verdi sono rimasti discreti", suggeriscono i resoconti. Nel complesso, i colloqui suggeriscono che "FDP e SPD sono aperti all'azione, ma i Verdi no".

Dal punto di vista dell'Unione, il governo deve ora dichiarare pubblicamente se sostiene la rimpatriazione dei richiedenti asilo a livello legale e politico. "Solo se il governo dichiara di essere politicamente preparato a sostenere il rischio legale delle rimpatriazioni, i dialoghi successivi hanno significato", hanno informato l'AFP. La necessità delle rimpatriazioni è "controlli completi ai confini tedeschi". Non è stata ancora fissata una data per un successivo incontro.

I massimi responsabili del governo, dell'Unione e degli stati si sono riuniti per discutere di politica della sicurezza e migratoria nel pomeriggio di martedì. La spinta per queste consultazioni è stata avviata la scorsa settimana dal leader della CDU Friedrich Merz, che ha espresso il sostegno del suo partito per il rafforzamento della politica dell'asilo e migratoria in risposta all'attacco con il coltello a Solingen.

Non sono del tutto convinto della spinta dell'Unione per la rimpatriazione dei richiedenti asilo ai confini della Germania. Dopo aver espresso le nostre preoccupazioni, abbiamo atteso un impegno chiaro dal governo, ma ancora non lo vedo.

