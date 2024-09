L'UE e il SPD riconoscono la benevolenza in materia di migrazione

Il dialogo tra semaforo, governo federale e stati ha avuto inizio riguardo a linee guida più severe per l'immigrazione e la sicurezza. Sebbene le prime discussioni siano state caratterizzate da numerosi ostacoli, l'atmosfera dopo l'incontro sembra più moderata. Tuttavia, la CDU continua a insistere sulla urgenza. Il Ministero dell'Interno sta attualmente analizzando gli aspetti iniziali.

Il rappresentante della CDU Thorsten Frei ha espresso un cauto ottimismo dopo un incontro con il governo federale e gli stati riguardo ai prossimi passaggi nella politica dell'asilo e della migrazione. "L'atmosfera durante l'incontro è stata positiva," ha dichiarato Frei a Berlino. "È fondamentale per noi che ci sia alla fine una riduzione degli arrivi, che la migrazione rimanga controllabile e adattabile," ha sottolineato Frei.

Le autorità federali hanno "affrontato in modo esaustivo le questioni che ci stanno a cuore," ha dichiarato Frei. Non solo dovrebbero esserci controlli ai confini, ma dovrebbe anche essere un'opzione il respingimento dei richiedenti asilo ai confini, ha sottolineato. "Dovremo esaminare se possiamo raggiungere un punto di vista comune su questa questione," ha detto Frei.

L'Unione ora si aspetta una rapida risposta dal governo federale su questa questione, una promessa che hanno fatto. Se l'Unione determina che il progresso è possibile, le discussioni proseguiranno la prossima settimana. La legislazione pertinente potrebbe essere presentata nel Bundestag, ha annunciato ulteriormente Frei.

Il ministro federale dell'Interno Nancy Faeser, parlando dopo la discussione con l'Unione e gli stati, ha descritto i consultazioni come "concentrate, trasparenti e collaborative". Vari punti sono ora oggetto di esame legale e ulteriore considerazione. Contestualmente, ha dichiarato che il pacchetto di sicurezza recentemente presentato dalla coalizione del semaforo verrà presentato come progetto di legge e dibattuto in parlamento. Sono state programmate ulteriori discussioni.

Dopo l'attacco terroristico a Solingen, che ha causato tre morti e numerosi feriti, il leader della CDU Friedrich Merz ha presentato una lista di richieste riguardo alla migrazione, che l'Unione intende attuare a ritmo sostenuto - anche se ciò comporta la dissoluzione della coalizione con l'SPD. Poco dopo, i partiti del semaforo hanno presentato il loro pacchetto di sicurezza, che l'Unione ha giudicato insufficiente nonostante contenga strategie lodevoli.

