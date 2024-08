L'UE è ancora impegnata in discussioni su possibili relazioni di cooperazione con i Verdi in governo.

Günther ha sottolineato l'importanza che i partiti democratici mantengano linee di comunicazione aperte tra loro. Non spingerebbe attivamente per Schwarz-Grün come unica opzione di coalizione a livello federale. "Tuttavia, non consiglierei all'Unione di fare alcun impegno o condurre una campagna di coalizione a questo punto."

Il Ministro-Presidente della Baviera e leader della CSU Markus Söder aveva recentemente opposto con forza un'unione con i Verdi. Il Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) si è schierato con Söder in questa disputa. "Una presenza verde nel governo non è più un'opzione per la CDU," ha dichiarato in un'intervista con Bild (edizione del weekend). Kretschmer ha attribuito il fallimento dei Verdi alle loro scelte. "La loro inclusione nel governo avrebbe dovuto colmare la divisione tra economia e ecologia. Invece, l'ha ampliata."

Il capo del gruppo parlamentare della CDU/CSU al Bundestag, Thorsten Frei (CDU), ha espresso il suo dissenso. "Non è fattibile con 'questi Verdi'," ha detto a Bild. "I Verdi di Habeck promuovono politiche migratorie naive, sostegno al reddito che scoraggia il lavoro e prezzi dell'energia non competitivi." Frei ha trovato difficile immaginare un significativo cambiamento di politica con questo partito.

In questo contesto, la coalizione di governo si riferisce alla partnership tra i partiti politici che formano il ramo esecutivo del governo. date le dichiarazioni di Kretschmer e Frei, è chiaro che non stanno promuovendo una coalizione con 'Il partito verde' a causa delle loro percepite politiche sull'immigrazione, gli incentivi al lavoro e i prezzi dell'energia. La coalizione di governo, come suggerito da Söder e Kretschmer, quindi sembra improbabile che includa il partito verde a livello federale.

