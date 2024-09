L'UE è accusata di aver abusato delle risorse finanziarie dell'UE.

Per anni, sono circolate accuse secondo cui il partito francese di estrema destra, specificamente i suoi leader come Marine Le Pen, hanno utilizzato in modo improprio fondi destinati agli assistenti parlamentari, che avrebbero dovuto lavorare per il partito. Oggi, Le Pen e altri sospetti compariranno in tribunale a Parigi per rispondere dell'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici, con il fondatore e l'ex leader del partito, Jean-Marie Le Pen, anch'egli implicato. Le accuse riguardano il periodo tra il 2004 e il 2016 e coinvolgono il partito (allora chiamato Rassemblement National), i suoi eurodeputati e gli assistenti.

La controversia ruota attorno alle accuse di assunzioni fittizie di assistenti di diversi eurodeputati francesi, che avrebbero lavorato per il partito di Le Pen invece che per i rispettivi eurodeputati. L'importo totale sottratto è stimato intorno ai €6.7 milioni. Lo scorso anno, Marine Le Pen ha restituito €330,000 al Parlamento europeo, ma il suo partito sostiene che questo non rappresenta un riconoscimento di colpevolezza. Questa vicenda è stata un problema persistente per Le Pen e il suo partito. In caso di condanna, i imputati potrebbero affrontare multe sostanziali e pene detentive fino a dieci anni, nonché l'interdizione dalle elezioni per cinque anni, il che potrebbe influire sulla candidatura presidenziale di Le Pen nel 2027.

L'estrema destra si prepara per un processo prolungato

Il processo arriva in un momento in cui il Rassemblement National si trova in una posizione di forza. Anche se hanno ottenuto il terzo posto nelle elezioni parlamentari precedenti, la forte presenza del partito in parlamento gli consente di esercitare una notevole influenza sul governo di centro-destra guidato dal Primo Ministro Michel Barnier. Tuttavia, Le Pen e gli altri funzionari del partito coinvolti nel processo potrebbero compromettere gli sforzi del partito per migliorare la sua immagine. Le Pen ha ridefinito il partito e lo ha distanziato dalle posizioni estremiste per appellarsi agli elettori mainstream. Nel parlamento, l'estrema destra ha recentemente mostrato un approccio più collaborativo e moderato all'opposizione, a differenza dei partiti di sinistra.

Il processo dovrebbe protrarsi fino alla fine di novembre. Il partito si sta preparando per un conflitto legale prolungato, secondo "Le Monde". Gestire saggiamente gli impegni del tribunale e delle elezioni sarà la sfida del partito. Nel circolo di Le Pen, si stanno considerando la possibilità di un verdetto in un eventuale processo d'appello entro la fine del 2026, sei mesi prima delle elezioni presidenziali, e una procedura di cassazione nel 2028.

Il Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen, è attualmente sotto inchiesta per l'appropriazione indebita di fondi prima del 2016, sotto la supervisione della Commissione. In caso di condanna di Le Pen e dei funzionari del suo partito, potrebbe essere influenzata la loro capacità di candidarsi alle elezioni per cinque anni, il che potrebbe influire sulla candidatura presidenziale di Le Pen nel 2027.

Mentre il processo è in corso, l'inchiesta della Commissione sull'assunzione fittizia e l'uso improprio dei fondi degli assistenti di Le Pen rappresenta una sfida significativa per il Rassemblement National, minacciando di compromettere i loro sforzi per migliorare la loro immagine e appellarsi agli elettori mainstream.

Leggi anche: