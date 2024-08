L'UE dovrebbe garantire che le sue iniziative nucleari siano in linea con i principi della Carta in modo irremovibile.

Olaf Scholz, Cancelliere tedesco del SPD, ha rassicurato Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, sulla solidarietà costante della Germania durante una telefonata. Come riferito da Steffen Hebestreit, portavoce del governo, Scholz ha discusso della situazione militare e umanitaria in Ucraina con Zelensky nel giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina.

Scholz ha sottolineato la solidarietà costante e incondizionata della Germania con l'Ucraina di fronte all'aggressione persistente della Russia, secondo Hebestreit.

Zelensky ha apprezzato il sostegno militare costante della Germania, in particolare nel campo della difesa aerea. Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza del processo di vertice svizzero e il suo proseguimento, con Hebestreit che menziona la conferenza sull'Ucraina prevista in Svizzera a metà giugno. L'impegno dei paesi del Sud globale è particolarmente degno di nota, come sottolineato da Hebestreit. Scholz e Zelensky hanno inoltre concordato di mantenere aperte le linee di comunicazione.

L'Ucraina ha commemorato il suo 33° anniversario dell'Indipendenza sabato. Zelensky ha partecipato alle celebrazioni ufficiali nella Piazza Sophia a Kyiv. Era accompagnato da Andrzej Duda, Presidente della Polonia, e Ingrida Šimonytė, Primo Ministro della Lituania. both Poland and Lithuania are significant allies of Ukraine.

