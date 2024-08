- L'UE dà la priorità ai rifiuti alle frontiere nella sua strategia.

L'Unione priorità alla sicurezza delle frontiere come principale obiettivo nei prossimi dibattiti sull'immigrazione. Il leader dell'Unione Thorsten Frei (CDU), parlando con "Bild", ha affermato: "Le espulsioni non risolvono il persistente problema dell'immigrazione. Dobbiamo affrontare la causa del problema, e questo significa: respingimenti alla frontiera. Lotta per questo nei negoziati sull'asilo". Frei ha espresso anche scetticismo riguardo ai tagli di bilancio previsti per i "rifugiati di Dublin" dal governo della coalizione, come riportato dal "Post Reno".

Dopo un presunto attacco con coltello di ispirazione islamica a Solingen che ha lasciato tre morti, il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha avviato discussioni con i paesi stranieri e l'Unione (il più grande partito dell'opposizione) sulle possibili conseguenze. Il primo incontro è previsto per la prossima settimana. L'amministrazione federale ha inoltre introdotto una serie di misure, tra cui tagli di bilancio per i rifugiati la cui responsabilità grava su altri paesi dell'UE. La Germania ha rimpatriato per la prima volta i profughi afghani nel loro paese d'origine tre anni dopo la presa del potere dei talebani, con un volo di partenza il venerdì successivo all'attacco. Il volo ritardato era in fase di pianificazione da tempo, secondo fonti governative.

Renania: il pacchetto di misure del governo è "aggiustamenti banali"

Il presidente della conferenza dei ministri-presidenti, Boris Rhein (CDU), ha commentato il pacchetto proposto dal governo a traffico luminoso, dicendo ai media della Baviera: "Non è tutto sbagliato, ma sono solo aggiustamenti banali". Il governo a traffico luminoso continua a evitare azioni decisive e non ha ancora affrontato la questione fondamentale: "Come possiamo impedire che altre persone entrino nel paese?".

Il ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann (CSU) ha criticato le proposte sostanziali limitate nel pacchetto immigrazione presentato dal governo a traffico luminoso, come l'espansione degli interessi di espulsione e l'esclusione più rigorosa dei criminali dallo status di protezione. "Il resto rimane purtroppo ancora molto vago o porta quasi nulla, come la proposta di non fornire più benefici nei casi di Dublin con il consenso dello stato membro in cui il richiedente asilo è entrato nell'UE", ha precisato Herrmann all'RND.

Frei: poco impatto dei tagli per i rifugiati di Dublin

Thorsten Frei (CDU) ha affrontato i tagli previsti per i richiedenti asilo già registrati in un altro paese dell'UE, dicendo al "Post Reno": "Questi tagli interessano molti meno casi di quanto si creda comunemente". Sono interessati solo i casi "in cui la richiesta di restituzione è stata approvata e esiste la sicurezza sociale nel paese ricevente. Ciò riduce notevolmente l'ambito di applicazione".

Frei ha spiegato che gli altri paesi dell'UE interessati devono concordare il rimpatrio dei rifugiati dalla Germania prima che questi individui non possano più ricevere benefici in Germania oltre al minimo vitale. Questo consenso non viene sempre concesso. "E in futuro, i nostri paesi confinanti potrebbero negare il consenso ancora più spesso di quanto già fanno o registrare meno persone", ha previsto Frei.

Si presume che l'attentatore di Solingen sia entrato in Germania come rifugiato attraverso la Bulgaria. La Bulgaria ha acconsentito al rimpatrio, ma per motivi non specificati questo non si è verificato.

I Verdi: l'Unione inganna il pubblico

Il vice-frazionario dei Verdi Konstantin von Notz ha accusato l'Unione di proporre misure irrealizzabili. Von Notz ha dichiarato: "Proporre espulsioni di massa in Siria o in Afghanistan è attualmente impossibile o che il diritto internazionale possa essere semplicemente ignorato è un inganno del pubblico e l'argomentazione più disonesta".

La Germania ha rimpatriato per la prima volta 28 criminali afghani nel loro paese d'origine tre anni dopo la presa del potere dei talebani. L'interno ministro Nancy Faeser lo ha confermato. Tutti i rimpatriati erano uomini, come riferito dall'agenzia di stampa tedesca. Tra questi c'erano stupratori e criminali violenti, secondo gli stati partecipanti.

Il Cancelliere Scholz ha descritto il volo di rimpatrio come un messaggio a tutti i criminali. "È un messaggio chiaro: coloro che commettono reati non possono aspettarsi che non li rimpatriremo, come faremo in questo caso", ha dichiarato Scholz in un evento elettorale vicino a Lipsia.

