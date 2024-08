- L'UE considera l'applicazione retroattiva di sanzioni sulle auto elettriche

La Commissione UE si è dimostrata fondamentalmente aperta all'applicazione retroattiva di dazi sulle auto elettriche cinesi. A condizione che siano soddisfatti i prerequisiti legali, si discuterà la possibilità di raccolta retroattiva, ha dichiarato un portavoce dell'Agenzia teutonica della stampa a Bruxelles. Ha confermato che la data del 7 marzo di quest'anno è in considerazione. Da allora, i nuovi veicoli elettrici a batteria per il trasporto passeggeri provenienti dalla Cina devono essere registrati dalla dogana nell'UE.

L'UE ha introdotto dazi provvisori sull'importazione di veicoli elettrici dalla Cina il 5 luglio, a seguito di un'indagine che ha rilevato che l'intera catena del valore in Cina è heavily subsidized, rappresentando una minaccia significativa per l'industria nell'UE. Questi dazi riguardano aziende come BYD, che ha sponsorizzato su larga scala il Campionato Europeo di Calcio UEFA.

L'introduzione finale dei dazi è prevista dopo un voto in sospeso da parte dei rappresentanti governativi degli stati UE entro il 5 novembre, a meno che la Cina non faccia concessioni sorprendenti. Fino ad allora, i dazi non devono essere pagati, ma sono richiesti depositi di sicurezza per essi.

I dazi sono visti criticamente in Germania

Il portavoce della commissione ha dichiarato venerdì: "L'UE continua le consultazioni con la Cina sui risultati e su una soluzione accettabile per entrambe le parti". Entrambe le parti hanno concordato di cooperare sulla base dei fatti e del pieno rispetto delle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tuttavia, qualsiasi soluzione negoziata deve, secondo la Commissione UE, portare all'eliminazione dei sussidi dannosi.

I dazi sono particolarmente criticati in Germania, principalmente a causa delle potenziali misure di ritorsione cinesi che potrebbero colpire particolarmente i produttori di automobili tedeschi. Tuttavia, è attualmente considerato molto improbabile a Bruxelles che ci sarà una maggioranza sufficiente tra gli stati membri per l'introduzione finale dei dazi. Gli ufficiali dell'UE hanno recentemente dichiarato che molti dipendenti esperti nelle aziende tedesche sono consapevoli che l'industria automobilistica in Europa ha poche possibilità di sopravvivenza senza un approccio deciso alle pratiche di sussidio cinese. Tuttavia, la comunicazione pubblica in Germania è spesso determinata dai dirigenti che priorità danno ai profitti a breve e medio termine.

