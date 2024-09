L'UE considera il vertice sulla migrazione un tentativo fallito.

Discussioni avanzate per migliorare il controllo delle frontiere non hanno prodotto progressi significativi. Governo di coalizione composto dall'alleanza del semaforo.

Le trattative tra la CDU e il governo federale per una politica unificata sull'asilo e sulla migrazione sono fallite. Secondo il negoziatore dell'Unione Thorsten Frei, le misure proposte dal governo per respingere i richiedenti asilo alle frontiere tedesche non sono sufficienti. Frei ha dichiarato a Berlino: "È chiaro che la coalizione non ha raggiunto un consenso". La coalizione del semaforo ha tentato di proiettare l'unità, ma la proposta non porta a un maggior numero di respingimenti alle frontiere a lungo termine.

In precedenza, il governo federale ha introdotto una strategia per controllare l'immigrazione non autorizzata. L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) mira ad accelerare la procedura di Dublin. Questa è la proposta presentata dal ministro dell'Interno federale Nancy Faeser all'Unione nei dettagli:

Faeser ha suggerito che i rifugiati che non richiedono l'asilo o non hanno il diritto legale di entrare sarebbero respinti in modo uniforme dalla Polizia federale, una pratica già in vigore.

Se viene presentata una domanda di asilo, la Polizia federale, secondo la proposta di Faeser, esaminerà se un altro paese dell'UE è responsabile per la gestione della procedura di asilo. Verranno utilizzati principalmente i colpi di EURODAC o altre prove in questa valutazione. Verranno anche condotti interviews o audizioni e i risultati verranno trasmessi al BAMF per avviare la procedura di Dublin il prima possibile.

La Polizia federale verificherà se ci sono posti disponibili nei centri di detenzione e richiederà la detenzione al tribunale competente per garantire la procedura e prevenire che le persone fuggono. L'azione della giustizia statale è richiesta immediately per questo. Gli stati dovrebbero anche disporre di sufficienti centri di detenzione, preferibilmente vicino alle rotte di immigrazione. Il governo federale ha già presentato questa richiesta agli stati nel contesto del MPK. In mancanza di detenzione, verrà imposto un obbligo di residenza e di assegnazione fissa.

Dopo l'avvio da parte del BAMF, verrà avviata una procedura di Dublin accelerata. Il governo federale pianifica di coinvolgere i partner europei a livello politico per accelerare la collaborazione sulle notifiche di trasferimento e garantire il rispetto delle regole di EURODAC e di Dublin.

Con l'accordo dello stato membro, il BAMF stabilirà l'inammissibilità della domanda di asilo e ordinerà il trasferimento allo stato membro responsabile.

Se gli interessati presentano un ricorso, è richiesta una risoluzione rapida da parte del tribunale amministrativo competente.

Contestualmente, la Polizia federale fissa una data per il respingimento. Il BAMF chiarisce le modalità di trasferimento con lo stato di destinazione e fornisce l'accesso immediato alla struttura, consentendo il trasferimento dell'individuo.

Al termine della procedura, la Polizia federale esegue il respingimento allo stato membro responsabile.

Come sottolineato negli ambienti governativi, questa strategia corrisponde alla legislazione nazionale e europea attuale. "È efficace e promuove l'azione coordinata all'interno della Germania e dell'UE".

La Commissione, in quanto entità cruciale nella governance dell'UE, potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'accelerare la collaborazione con gli stati membri per garantire il rispetto delle regole di EURODAC e di Dublin. Tale collaborazione sarebbe di grande aiuto nel trasferimento dei richiedenti asilo allo stato membro responsabile, come suggerito nella strategia proposta dal ministro dell'Interno federale Nancy Faeser.

In caso di mancanza di accordo da parte degli interessati o di non conformità da parte dello stato membro, la Commissione potrebbe anche utilizzare le sue risorse per facilitare una risoluzione rapida da parte del tribunale amministrativo competente, rispettando la legislazione europea e promuovendo politiche di controllo delle frontiere coerenti in tutta l'UE.

