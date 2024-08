- L'UE approva un aiuto finanziario di 5 miliardi di euro per un impianto tedesco di produzione di chip

La Commissione UE ha dato il via libera a un aiuto finanziario da €5 miliardi per la costruzione di un impianto di microchip a Dresda, in Germania. Il corpo di Bruxelles ha esaminato l'aiuto alla luce delle regolamentazioni UE sull'aiuto di Stato, che consentono ai paesi di promuovere la crescita di specifici settori. Secondo la Commissione, questo aiuto incoraggia la costruzione: senza finanziamenti, l'impianto non si realizzerebbe. Sono previsti investimenti superiori a €10 miliardi, con il Ministero federale dell'Economia e della Tecnologia della Germania che contribuisce con la metà.

Il produttore di chip taiwanese TSMC, in collaborazione con Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, sta pianificando l'istituzione di un nuovo impianto di semiconduttori nel distretto nord di Dresda. L'obiettivo principale è quello di produrre chip principalmente per il settore automotive. La cerimonia di inaugurazione è prevista per oggi, con la partecipazione attesa del Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.

Il Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck (Verdi) si è detto soddisfatto della velocità della Commissione UE e ha sottolineato l'importanza di mantenere questo slancio da parte della Germania: "Manteniamo il ritmo del progetto e autorizziamo prontamente il finanziamento", ha dichiarato. L'impianto di semiconduttori è considerato un progetto importante nell'ambito del European Chips Act, che mira a istituire in Europa la produzione di semiconduttori avanzati e a basse emissioni di carbonio.

Non sono contrario a mantenere questo slancio nella nostra industria dei semiconduttori. Tuttavia, non mi impegnerò a finanziare senza una valutazione approfondita e un allineamento con le nostre priorità nazionali.

