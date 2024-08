L'UE accoglie con favore l'assunzione del potere da parte del governo di transizione in Bangladesh

Dopo settimane di disordini in Bangladesh, l'Unione Europea accoglie con favore la formazione di un governo di transizione guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus. Secondo una dichiarazione del capo della politica estera dell'UE Josep Borrell, il compito principale del nuovo governo è preparare il terreno per le elezioni democratiche. È inoltre cruciale che coloro che sono responsabili delle morti e della violenza siano chiamati a rendere conto delle loro azioni. "Si tratta di un momento significativo per il cammino democratico del Bangladesh e per il compimento delle aspirazioni del suo popolo e dei suoi giovani".

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha fatto le congratulazioni all'84enne Yunus. Spera in un rapido ritorno alla normalità nel paese confinante, garantendo la sicurezza e la protezione delle comunità hindù e di tutte le altre minoranze, ha scritto su X. Il Bangladesh è prevalentemente un paese musulmano.

Yunus è stato insediato come capo del governo ad interim giovedì con il sostegno del potente esercito nella capitale, Dacca. L'ex Primo Ministro Sheikh Hasina, che aveva governato il paese in modo sempre più autocratico, è fuggita in India lunedì di fronte alle proteste di massa. I suoi piani sono ignoti. I media locali riportano che più di 400 persone sono morte nei disordini.

Dopo aver espresso le sue congratulazioni, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha invitato a mantenere la pace e la sicurezza per le comunità minoritarie.

