- Ludwig partecipa al campionato tedesco come parte del suo tour di addio.

La campionessa olimpica di beach volley Laura Ludwig è a un passo dal conquistare il suo 8° titolo di campione tedesco dopo la sua ultima partita in campo. In coppia con Louisa Lippmann di HSV, la vincitrice delle Olimpiadi di Rio ha conquistato la semifinale sul Centre Court di Timmendorfer Strand con un 2-0 (22:20, 21:13), battendo Karla Borger e Lea Sophie Kunst. Lo scontro finale di Laura si svolgerà domenica (ore 3:00 PM) contro le campionesse in carica Svenja Müller di Hamburg e Cinja Tillmann di Düsseldorf. Nella loro prima partita, le campionesse europee hanno vinto 2-0 (22:20, 21:14) contro Sandra Ittlinger/Kim van de Velde, ma hanno perso un vantaggio di 11-8 nel primo set e hanno dovuto respingere un set point in seguito.

Nel lato maschile, Nils Ehlers e Clemens Wickler stanno spingendo per un potenziale terzo titolo consecutivo. I medagliati olimpici d'argento hanno ottenuto la loro vittoria 2-0 (21:17, 21:14) contro Yannik Ahr/Luis Henrichs nel turno dei migliori otto e si sfideranno contro Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak nella semifinale di domenica (ore 11:00 AM). Nella partita successiva, Philipp Konstantin Huster/Lui Wüst si sfideranno contro Max Just/Robin Sowa in un derby di Hamburg.

