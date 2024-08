- Ludwig mira a prendere il controllo del beach volleyball.

Dopo il suo ritiro dalla carriera professionale, l'iconica campionessa di beach volley Laura Ludwig è ansiosa di mantenere il suo legame con lo sport. "Farò tutto il possibile per continuare a contribuire al beach volley e tenerlo vivo", ha dichiarato la 38enne, pochi giorni prima del torneo Elite Beach Pro Tour nella sua amata città di Amburgo. "Mi piacerebbe condividere la mia conoscenza e metterci la mia passione".

Dopo un'eliminazione prematura con la partner Louisa Lippmann alle Olimpiadi di Parigi, Ludwig ha annunciato il suo ritiro alla fine della stagione. Il torneo Elite ad Amburgo, da giovedì a domenica, segnerà la sua ultima apparizione sulla scena internazionale. Una settimana dopo, si unirà di nuovo a Lippmann per il loro addio alle gare nazionali a Timmendorf.

"È il momento giusto", ha sottolineato ad Amburgo. "Sono stati 20 anni incredibili di vita e amore per il gioco, e continuerò ad amarlo". La sua ambizione non si è affievolita. "Vogliamo creare un po' di emozione sulla sabbia un'ultima volta", ha promesso Ludwig. "Sono i nostri ultimi due tornei insieme. Vogliamo goderceli, non solo stare lì sulla sabbia".

