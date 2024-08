- L'Uduokhai di Augusta si trasferisce a Besiktas, si trasferisce a Istanbul

Felix Udokhai lascia FC Augsburg per Besiktas Istanbul dopo cinque anni, in prestito con clausola di riscatto. A 26 anni, il giocatore si trasferisce alla squadra turca dopo 124 presenze con il club della Bundesliga. Le cifre di trasferimento rimangono confidenziali tra i club, come annunciato dall'FCA, con un potenziale costo totale di fino a €7 milioni.

Udokhai non è stato incluso nella rosa dell'Augsburg per la partita di apertura della Bundesliga contro il SV Werder Bremen lo scorso weekend, avendo ricevuto il permesso dal club di esplorare altre opportunità.

"Un accordo soddisfacente per tutti"

"La società è stata informata già a giugno che stavo cercando una nuova sfida, anche dopo aver deciso di rinnovare il nostro contratto per un'altra stagione," ha dichiarato Udokhai in una nota stampa dell'FCA. "Ora, la mia esperienza con l'FC Augsburg è giunta al termine, un'esperienza che ricordo con affetto." Ha definito il trasferimento "un accordo soddisfacente per tutti".

"I nostri colloqui sono sempre stati collaborativi e abbiamo lavorato sodo per trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti," ha detto il direttore sportivo dell'FCA Marinko Jurendic. "Lo scorso estate, Felix non è riuscito a portare la sua carriera al livello successivo, quindi abbiamo deciso di rinnovare il nostro contratto. Con 33 presenze nell'ultima stagione, Felix ha giocato una stagione affidabile e è stato un pilastro cruciale della nostra squadra."

Udokhai ha indossato la maglia dell'FC Augsburg dal 2019. In precedenza, ha rappresentato il TSV 1860 Munich e il VfL Wolfsburg. Nel 2020 è stato selezionato nella rosa della nazionale dal ct dell'epoca, Joachim Löw, ma non ha mai giocato.

