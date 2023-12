L'udienza per il visto di Novak Djokovic è incombente: respinta la richiesta di rinvio del governo australiano

Djokovic è rinchiuso in una struttura di detenzione temporanea a Melbourne, mentre sta portando avanti una sfida legale contro la cancellazione del suo visto in vista degli Australian Open di questo mese.

Karen Andrews, ministro australiano degli Affari interni, ha presentato sabato una richiesta di "aggiornamento dell'udienza finale a mercoledì 12 gennaio 2022", cinque giorni prima dell'inizio del torneo.

La richiesta di aggiornamento non è stata motivata, ma è arrivata poche ore dopo che il team legale di Djokovic ha presentato un documento di 35 pagine che delinea la difesa del giocatore contro la decisione di cancellare il suo visto temporaneo.

Nell'ambito di tale difesa, è emerso che a Djokovic è stata concessa un'esenzione medica in vista degli Australian Open, in quanto si è recentemente ristabilito dalla Covid-19.

In una lettera datata 7 dicembre, trapelata ai giornalisti la scorsa settimana e non verificabile in modo indipendente dalla CNN, sembra che gli organizzatori degli Australian Open abbiano erroneamente informato i giocatori non vaccinati che potevano entrare in Australia per partecipare al torneo.

I documenti del tribunale pubblicati sabato hanno confermato che Djokovic - che in passato si è opposto ai vaccini Covid-19 e ai vaccini obbligatori - non era vaccinato quando è arrivato in Australia il 5 gennaio.

L'udienza per il rilascio del visto è prevista per le 10.00 ora locale di lunedì (le 18.00 ET di domenica), mentre la decisione sulla possibilità di rimanere in Australia e partecipare al torneo è prevista per le 16.00 (le 12.00 ET).

Se il tribunale confermerà la cancellazione del visto, Djokovic sarà espulso non appena sarà possibile organizzare il viaggio.

Secondo Craig Tiley, amministratore delegato di Tennis Australia, sono state "informazioni contraddittorie" a far sì che venissero concesse esenzioni ai giocatori non vaccinati in vista degli Australian Open.

In un'intervista rilasciata domenica a 9 News, affiliata della CNN, Tiley ha rifiutato di attribuire la colpa a una sola parte. Ha dichiarato che Tennis Australia è stata in contatto con il Ministero degli Affari Interni australiano "ogni settimana" e che tutte le parti interessate stavano operando in un "ambiente molto difficile".

Tiley ha aggiunto che vorrebbe vedere Djokovic giocare agli Australian Open. Il numero 1 del mondo spera di vincere questo mese a Melbourne il suo 10° titolo degli Australian Open e il 21° titolo del Grande Slam.

La detenzione di Djokovic al Park Hotel, un luogo alternativo di detenzione per rifugiati e richiedenti asilo, da giovedì ha suscitato grande attenzione; i sostenitori si sono radunati all'esterno chiedendo il suo rilascio, mentre altri hanno sottolineato la situazione dei circa 30 rifugiati anch'essi detenuti nell'hotel.

Nella nativa Serbia di Djokovic, i suoi genitori hanno inscenato proteste per le condizioni a cui, secondo loro, il figlio è sottoposto come "prigioniero" nell'hotel - un'affermazione che Andrews ha negato all'inizio di questa settimana.

Andrews ha dichiarato venerdì alla ABC: "È libero di andarsene in qualsiasi momento decida di farlo e la Border Force lo faciliterà".

In un'intervista rilasciata sabato all'emittente televisiva nazionale serba RTV Pink, il primo ministro del Paese, Ana Brnabic, ha dichiarato che Djokovic riceverà "pasti senza glutine, attrezzature per l'esercizio fisico e un computer portatile" mentre continua a essere detenuto.

Secondo i documenti del tribunale pubblicati sabato, Djokovic ha ripetutamente chiesto di essere trasferito in un "luogo di detenzione più adatto che gli permetta di allenarsi" in vista degli Australian Open.

La Brnabic ha dichiarato di aver parlato con il Ministro degli Affari Esteri australiano, Marise Payne, ma di non essere riuscita a ribaltare la decisione di tenere Djokovic al Park Hotel in attesa dell'esito della sua causa legale.

"È ancora al Park Hotel, ma spero di aver reso il suo soggiorno un po' più sopportabile con le concessioni che abbiamo ottenuto per lui", ha dichiarato.

Josh Pennington ha contribuito al servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com