L'Ucraina sta vivendo attualmente le rappresaglie di Putin durante le celebrazioni dell'Indipendenza.

Con l'azione di ritorsione dichiarata da Putin contro l'avventura di Kiev nella regione russa di Kursk, si attende un aumento degli attacchi aerei durante le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza. Il Ministero degli Esteri tedesco e l'Ambasciata americana hanno emesso gli opportuni avvertimenti. Contestualmente, persistono scontri intensi nell'est dell'Ucraina.

Il Ministero degli Esteri tedesco mette in guardia dal possibile aumento degli attacchi russi contro l'Ucraina. Durante il periodo delle celebrazioni dell'Indipendenza, hanno aggiornato le loro raccomandazioni di viaggio per il paese, avvertendo di un aumento della possibilità di attacchi con razzi e aerei su aree critiche, in particolare la capitale Kiev, come dichiarato sul loro sito ufficiale.

L'Ambasciata americana a Kiev ha avvertito giovedì di un aumento del rischio di attacchi aerei ucraini. Nel prossimo futuro e durante il weekend, c'è un aumento delle possibilità che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili, come comunicato sul loro sito.

L'Ucraina commemora il 33° anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. Questa festa ha un significato particolare per gli ucrainini da quando è iniziato il conflitto in Ucraina due anni e mezzo fa.

Le truppe ucraine hanno recentemente violato il territorio russo nella regione di confine di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin l'ha definita una provocazione e ha promesso una "risposta adeguata".

Gli analisti prevedono la rappresaglia di Putin

La Russia sostiene di controllare 92 insediamenti e oltre 1.000 chilometri quadrati nella regione occidentale di Kursk, secondo le loro dichiarazioni. Tuttavia, lo Stato Maggiore russo non ha reso noto lo stato attuale dell'avanzata ucraina. È stato segnalato che la forza aerea russa ha condotto diversi attacchi aerei con circa 20 bombe guidate nella zona.

Gli esperti ritengono che il Cremlino stia valutando le possibilità per un contrattacco. In una simile decisione, il presidente russo di solito prende il suo tempo. "Prima o poi sapremo come Putin si vendicherà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

Nuove sanzioni contro Mosca e aiuti per Kiev

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato un pacchetto completo per rafforzare l'Ucraina nella sua lotta difensiva contro la Russia nel giorno dell'Indipendenza. Le sanzioni saranno applicate a circa 400 organizzazioni e individui "che sostengono la guerra illegale della Russia", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Inoltre, saranno forniti ulteriori aiuti militari a Kiev.

Il nuovo pacchetto di aiuti, del valore di circa 125 milioni di dollari (circa 111 milioni di euro), include, tra le altre cose, munizioni per i lanciarazzi HIMARS, proiettili d'artiglieria e munizioni per armi leggere, nonché ambulanze e altro equipaggiamento medico, come annunciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Punto caldo sul confine del Donbass

Persistono scontri intensi nell'est dell'Ucraina. Le forze ucraine hanno respinto numerosi attacchi russi. Nel corso della giornata sono stati segnalati 79 attacchi russi, alcuni con supporto di artiglieria e aerei, sui fronti orientali dell'Ucraina, secondo lo Stato Maggiore di Kiev.

L'area intorno a Pokrovsk sul confine del Donbass è stata nuovamente l'epicentro. Lì, le unità russe hanno tentato di consolidare e espandere i guadagni territoriali ottenuti il giorno precedente. Nel corso di alcune ore, i difensori ucraini in questa regione hanno affrontato 20 attacchi.

Combattimenti intensi sono stati segnalati anche nelle vicinanze di Torez. Sono stati respinti diversi attacchi delle forze russe. Gli aerei da combattimento russi hanno attaccato le posizioni e i centri abitati ucraini con razzi. L'obiettivo degli attacchi russi è di ottenere il controllo completo della zona intorno al Donbass.

L'Ucraina respinge le truppe russe

Zelensky ha dichiarato che le truppe russe stanno progressivamente arretrando dalla regione intorno alla metropoli orientale ucraina di Kharkiv. "Stiamo respingendo l'esercito russo, passo dopo passo", ha detto Zelensky. "L'occupante non sottometterà Kharkiv, non sottometterà l'Ucraina".

Le truppe russe hanno lanciato un'offensiva verso Kharkiv attraverso il confine statale in maggio, inizialmente proclamando l'obiettivo di stabilire una zona cuscinetto lungo il confine per prevenire le incursioni ucraine. L'offensiva russa viene ora considerata un fallimento, con le unità ucraine che hanno ripreso il controllo di aree più estese.

La possibile rappresaglia del Cremlino contro le azioni dell'Ucraina nella regione di Kursk è una preoccupazione, soprattutto per aree come il Donbass. Recenti scontri intensi nell'est dell'Ucraina hanno mostrato che le forze russe stanno cercando di ottenere il controllo completo della zona intorno al Donbass, utilizzando attacchi aerei e attacchi terrestri.

