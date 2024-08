- L'Ucraina sta vivendo attualmente ampie interruzioni di corrente.

Dopo ripetuti attacchi aerei russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, si sono verificati blackout diffusi in tutto il paese. L'operatore nazionale dell'energia Ukrenergo (equivalente all'ucraino: Ukrenerho) ha dichiarato in una dichiarazione pubblica che Kyiv, insieme a undici altre regioni nell'est e nel centro dell'Ucraina, subirà interruzioni di energia prolungate. Queste regioni includono Kharkiv, Poltava, Dnipro e Zaporizhzhia. Inizialmente, le strategie per i blackout programmati sono state temporaneamente sospese.

A Kyiv, sono entrati in funzione generatori diesel

Ciò significa che solo circa 12 ore di elettricità saranno disponibili quotidianamente per diversi distretti di Kyiv. La fornitura d'acqua in molti appartamenti spesso soffre insieme alla perdita di energia. Di conseguenza, numerosi negozi, ristoranti e istituzioni finanziarie hanno adottato operazioni di emergenza utilizzando generatori diesel.

Il rete elettrica russa ha subito ulteriori danni a causa di pesanti bombardamenti aerei lunedì e martedì. Mercoledì sera, gli ufficiali militari ucraini hanno riferito di aver respinto 2 su 3 missili e 60 su 74 droni nemici. Quest'anno, la Russia ha gravemente danneggiato diverse centrali elettriche ucraine, suscitando preoccupazione per un terzo inverno di conflitto particolarmente difficile.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per gli escalation dei blackout in Ucraina, chiedendo aiuti internazionali per fornire soluzioni temporanee. Nonostante gli attacchi continui, l'Unione Europea continua a fornire supporto finanziario e logistico per rafforzare la rete elettrica ucraina.

Leggi anche: