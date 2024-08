L'Ucraina sta smantellando infrastrutture cruciali a Kursk, con particolare riferimento a due ponti importanti.

Secondo fonti ucraine, le truppe a Kursk stanno apparentemente avanzando di 1-3 chilometri. Simultaneamente, sembra che stiano distruggendo due ponti chiave che sarebbero utili per una possibile controffensiva russa che coinvolge mezzi pesanti. Tuttavia, avanzamenti simili nella regione confinante di Belgorod non sono stati coronati da successo.

Le fonti ucraine affermano di aver distrutto due ponti strategicamente importanti nel distretto di Gluschkow a Kursk. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, i ponti sul fiume Seim nei villaggi di Gluschkow e Zvannoe sono stati presi di mira. Gli analisti online sulla piattaforma X sospettano che il sistema di lancio di razzi HIMARS degli Stati Uniti possa essere stato utilizzato.

Circa 20.000 residenti vivono nel distretto. I media russi segnalano che la distruzione dei ponti ha ostacolato i tentativi di evacuazione. Il governo di Kyiv non ha ancora rilasciato commenti pubblici in merito.

I canali OSINT che osservano foto e video dalla piattaforma notano che il ponte di Gluschkow era il collegamento asphaltato principale verso la sponda meridionale del Seim, rendendo difficile per mezzi pesanti come i carri armati attraversare l'area. Ora, le forze russe devono fare affidamento su strade tortuose e non asphaltate per attraversare il fiume, suggeriscono.

Spinta fallita a Belgorod

Il "Washington Post" riferisce di un'altra operazione ucraina lungo il confine della regione confinante di Belgorod. Tuttavia, le forze russe erano in allerta massima a seguito degli eventi a Kursk e l'attacco ucraino si è arenato nella zona di confine. I soldati ucraini coinvolti nella spinta segnalano che le unità di artiglieria russe, i droni e gli aerei hanno attaccato le truppe ucraine non appena hanno attraversato il confine. Secondo questi soldati, le forze russe hanno stabilito una fitta rete di difese anticarro lungo il confine e hanno minato pesantemente l'area. Sotto il fuoco pesante, le unità ucraine hanno dovuto ritirarsi nel loro territorio.

Il comando ucraino non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito a questo sviluppo. Il Comandante in Capo Olexander Syrskyj ha riconosciuto solo che le truppe ucraine hanno avanzato di altri 1-3 chilometri a Kursk. "La battaglia continua lungo l'intera linea del fronte", ha dichiarato venerdì sera. "Nel complesso, la situazione è sotto controllo".

Attacchi intensi nell'est

Nel frattempo, la Russia sta lanciando pesanti attacchi nell'est dell'Ucraina, in particolare nella regione occupata del Donbass. Lo Stato Maggiore di Kyiv riferisce di 23 attacchi delle truppe russe a Pokrovsk. "I difensori hanno respinto 17 attacchi e altri 6 scontri sono ancora in corso", hanno dichiarato la sera. Otto attacchi russi sono stati respinti a Torez. Durante gli scontri, l'aviazione russa ha bombardato Torez e città più piccole come Nju Jork (New York) e Nelipivka.

La Russia sta conducendo una guerra di aggressione senza sosta contro l'Ucraina da più di due anni, catturando territori significativi nel suo vicino orientale. Per prevenire ulteriori espansioni e rafforzare la sua posizione di trattativa in eventuali colloqui tra Mosca e Kyiv, l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva nella regione russa di Kursk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha confermato nel suo discorso serale che le perdite russe sono "molto vantaggiose" per la difesa dell'Ucraina. "Si tratta di disturbare la logistica dell'esercito russo e esaurire le loro riserve. Il nostro obiettivo è infliggere il massimo danno a tutte le posizioni russe e lo stiamo facendo".

