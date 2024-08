- L'Ucraina sta facendo pressione sulla Russia con attacchi massicci

La Russia deve sopportare i più pesanti contrattacchi da Kyiv sul suo territorio nella sua guerra aggressiva contro l'Ucraina. Non solo nella regione di Kursk, ma in tutti i combattimenti in corso tra soldati russi e ucraini, si verifica una situazione eccezionale con molte vittime. L'Ucraina sta anche attaccando la Russia con raid di droni, causando esplosioni, distruzione e molti feriti. Dopo essere stata sulla difensiva nel suo paese, l'Ucraina ora mira a escalare il conflitto in Russia per rafforzare la sua posizione in vista di eventuali trattative. Ecco alcune domande e risposte sulla situazione e sulle prospettive:

Qual è l'obiettivo dell'Ucraina con i suoi attacchi alla Russia?

"L'Ucraina mira a prendere l'iniziativa attraverso una mossa a sorpresa e la dominanza nello spazio informativo. Ha raggiunto questi obiettivi tattici", ha detto l'esperto militare Nico Lange all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Riguardo ai possibili obiettivi operativi nella regione di Kursk, rimane incerto. "L'Ucraina ha anche costretto le unità russe a spostarsi verso Kursk, rendendole vulnerabili durante la marcia", ha detto Lange. Lavora per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco e in precedenza ha prestato servizio come capo dello stato maggiore della difesa tedesca. L'Ucraina ha inflitto pesanti perdite alle unità russe in imboscate.

Un possibile obiettivo è quello di creare una zona di sicurezza vicino al confine per minimizzare il fuoco di artiglieria russo sul suo territorio, come suggerito dal politologo ucraino Wolodymyr Fessenko su Facebook. militaire, l'Ucraina potrebbe impegnare le forze russe e alleggerire altri settori del fronte, come visto nella regione di Charkiv o nel fronte conteso di Donetsk.

Tuttavia, Fessenko believes it's also about proving something to allies: "L'avanzata ucraina nella regione di Kursk è anche una dimostrazione agli americani che gli attacchi sul territorio russo non devono essere temuti." Ciò potrebbe potenzialmente portare all'approvazione dell'uso delle loro armi sul suolo russo.

Quali sono le prospettive di successo per l'avanzata a Kursk?

Gli esperti dell'Istituto americano per gli studi sulla guerra (ISW) scrivono che i soldati ucraini hanno avanzato fino a 35 chilometri oltre il confine, senza controllare l'intera area. Altri esperti militari argomentano che a causa delle forze limitate di poche centinaia di uomini con tecnologia corazzata leggera, i soldati ucraini sono improbabili nel stabilirsi permanentemente in una zona più ampia.

Avanzamenti verso la centrale nucleare di Kursk a Kurtschatov, a circa 60 chilometri dal confine, sono anche improbabili a causa della costante minaccia di attacchi aerei e di artiglieria russi e del bisogno di soldati motivati, tecnologia corazzata e artiglieria combat-ready in altri settori del fronte, come molti osservatori, in particolare ucraini, hanno notato criticamente.

Il successo dell'operazione, l'ampiezza della quale diventerà probabilmente chiara nei prossimi giorni, è anche legato alla carriera del comandante in capo dell'esercito Oleksandr Syrskyj, come ha sottolineato il giornalista militare Mychajlo Schyrochow a Kyiv. Syrskyj ha assunto il comando in febbraio e ha affrontato critiche crescenti a causa delle costanti perdite territoriali nell'est dell'Ucraina.

Come reagisce l'Occidente?

Nel maggio scorso, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno orchestrato un cambiamento nella politica ucraina, consentendo l'uso delle armi fornite contro i bersagli in Russia. Tuttavia, il governo tedesco non aveva valutato l'avanzata ucraina successiva fino al venerdì pomeriggio. Marcus Faber (FDP), presidente del Comitato per la difesa del Bundestag, non vede problemi nell'impiego delle armi tedesche, sostenendo che "una volta consegnate all'Ucraina, diventano armi ucraine. Questo vale per tutto il materiale, compreso il Leopard 2". Ha argomentato che con l'attacco russo all'Ucraina, il territorio di entrambi gli stati è diventato un teatro di guerra e l'uso delle armi è governato dal diritto internazionale, dando all'Ucraina il diritto di attaccare il territorio dell'aggressore nella sua lotta difensiva.

Cosa significa il contrattacco per il sostegno occidentale?

Sembra improbabile che l'uso della forza oltreconfine possa cambiare l'andamento del conflitto, ma lega le forze russe e potrebbe anche distogliere l'attenzione da altri fronti. Per l'Ucraina, è un traguardo con un esito incerto, mentre per la leadership di Mosca è un'umiliazione. L'Occidente ha costantemente sottolineato il suo sostegno alle decisioni dell'Ucraina nella sua lotta difensiva contro l'invasione.

Come reagisce la Russia?

La difesa aerea della Russia è ora in funzione costante a causa degli attacchi con droni e missili ucraini, compreso il penisola annessa della Crimea. Il Ministero della difesa sta significativamente rafforzando le sue truppe nella regione di Kursk a causa dei pesanti combattimenti. Lo stato di emergenza è stato elevato a livello nazionale. Nel frattempo, gli attacchi aerei vengono lanciati contro la regione confinante di Sumy, che l'Ucraina sta utilizzando come base per la sua avanzata. Oltre a contrastare gli attacchi dai paesi confinanti, Mosca continua le sue offensive nelle regioni annesse di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, con il Ministero della difesa che riferisce ulteriori guadagni.

Cosa significa questa avanzata per la guerra di aggressione della Russia?

La Russia si trova sotto una pressione senza precedenti. Il presidente Vladimir Putin ha iniziato la guerra contro l'Ucraina, in parte, per garantire la sicurezza e la stabilità del suo paese, citando le minacce di una possibile adesione alla NATO di Kyiv. Ancora una volta, le regioni di confine sono quelle che ne soffrono di più, con molte persone che perdono i loro beni e si sentono scioccate e deluse, anche secondo gli официальi. Le persone devono nuovamente assistere a come la guerra di Putin minaccia le loro vite, rendendo vulnerabile la centrale nucleare nonostante le assicurazioni del Cremlino.

Gli osservatori in Russia credono che le nuove sfide possano mobilitare ancora più volontari per il servizio al fronte. Di recente, le regioni e Putin hanno notevolmente aumentato gli incentivi finanziari per la firma di contratti per il servizio militare.

Cosa significa la situazione per eventuali trattative di pace?

Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che il paese sta cercando trattative per una pace giusta. Il suo consigliere, Mychajlo Podoljak, ha suggerito che i successi a Kursk potrebbero rafforzare la posizione negoziale. Mosca sarà solo più disponibile a parlare se il costo della guerra aumenta in termini di "perdite di persone, attrezzature militari e territori della Federazione Russa", ha detto in televisione ucraina.

Da una prospettiva russa, le trattative sembrano allontanarsi ancora di più. Il paese si sta preparando per un conflitto molto prolungato. Il vice presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale e l'ex presidente Dmitri Medvedev ha dichiarato che l'Ucraina deve prepararsi a ulteriori perdite territoriali, comprese le regioni di Kharkiv, Dnipro, Odessa e persino Kyiv.

