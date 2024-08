L'Ucraina sta creando nuove formazioni militari pronte al combattimento di notevole forza.

Secondo un aggiornamento di MilitaryLand, l'Ucraina sta creando nuove brigate meccanizzate per rafforzare la sua difesa contro l'aggressione russa. Il tempo stimato per raggiungere la prontezza al combattimento è intorno al 2025, e queste unità saranno principalmente composte da ucraini residenti all'estero, che potrebbero sottoporsi a training all'estero. Una tipica brigata meccanizzata consiste di circa 2.000 soldati e viene equipaggiata con pesanti mezzi militari come carri armati e veicoli corazzati.

Il rapporto di MilitaryLand suggerisce che queste nuove brigate incorporeranno armi occidentali, diventando parte della serie 160. Si dice che lo sviluppo della 160ª Brigata Meccanizzata sia stato avviato, con foto ottenute dai rappresentanti dell'unità che mostrano soldati in addestramento.

Lo scorso mese, in Polonia, c'è stata una forte spinta per l'addestramento di ucraini all'estero. Migliaia si sono apparentemente offerte volontarie, con Varsavia che offre addestramento ed equipaggiamento in base a un accordo di sicurezza con Kiev. Si ipotizza che questo potrebbe essere la 160ª Brigata Meccanizzata.

Il potenziale di decine di migliaia di uomini ucraini residenti in Europa per rafforzare l'esercito della loro patria è significativo. Tuttavia, molte di queste persone hanno scelto di fuggire o di non partecipare al conflitto. La forte domanda di addestramento in Polonia è stata inaspettata.

Richiesta di attrezzatura militare pesante

Una sola brigata non basterà a modificare la situazione difensiva dell'Ucraina contro la Russia, che continua a reclutare migliaia di combattenti ogni mese. Per tenere il passo, sono necessarie ulteriori brigate. Tuttavia, il numero esatto di brigate aggiuntive non è stato determinato. In passato, l'Ucraina ha avuto bisogno di reclutare 20.000 combattenti per creare dieci nuove brigate, comprese quattro meccanizzate, cinque di fanteria e una di cacciatori.

Se l'Ucraina vuole creare altre dieci brigate, avrà bisogno di una quantità enorme di attrezzatura militare pesante, come carri armati e veicoli corazzati. In passato, l'Ucraina ha riconosciuto la sua mancanza di risorse per convertire le brigate 150ª-154ª in brigate meccanizzate, come riportato dall'esperto militare colonnello Reisner su ntv.de ad aprile di quest'anno.

Di conseguenza, oltre alla sfida di reclutare decine di migliaia di combattenti, il successo di queste nuove brigate meccanizzate dipende anche dall'ampiezza del futuro sostegno occidentale per fornire l'attrezzatura militare pesante necessaria.

Il rapporto di MilitaryLand menziona che le nuove brigate meccanizzate in Ucraina incorporeranno armi occidentali, specificamente della serie 160. Per rafforzare efficacemente la loro difesa contro l'aggressione russa, l'Ucraina potrebbe dover creare più brigate meccanizzate, portando a una significativa domanda di attrezzatura militare pesante come carri armati e veicoli corazzati.

