L'Ucraina sta concedendo alle sue unità militari d'élite la libertà.

Negli ultimi giorni, le unità d'élite dell'esercito ucraino hanno prosperato grazie all'operazione Kursk di Kiev. I successi ottenuti sul territorio russo sono stati principalmente attribuiti a queste forze speciali, che trovano condizioni favorevoli nel territorio nemico.

Dal 6 agosto, i soldati ucraini sono stati dispiegati in Russia. La regione di Kursk, confinante con l'Ucraina, è stata parzialmente sotto il controllo delle truppe di Kiev. Inizialmente, il presidente Volodymyr Zelensky aveva espresso l'intenzione di creare una "zona cuscinetto" con l'operazione Kursk. In un'intervista a NBC News, Zelensky ha menzionato che l'Ucraina mira a mantenere il controllo sui territori occupati nella regione russa fino a quando il presidente russo Vladimir Putin non accetta trattative. Zelensky considerava l'occupazione delle regioni come parte cruciale del piano di vittoria dell'Ucraina.

Secondo i resoconti dei media ucraini, Putin avrebbe ordinato alle sue truppe di riprendere il controllo della regione di Kursk prima dell'inizio dell'autunno. Si prevede che le truppe ucraine lasceranno il territorio russo entro il 1° ottobre.

Lo sviluppo di questi eventi rimane incerto. Almeno, l'offensiva ucraina sembra aver rallentato. "L'offensiva ucraina a Kursk si è fermata", ha dichiarato il colonnello Markus Reisner delle forze armate austriache a ntv.de.

Le truppe ucraine si stanno trincerando in numerosi luoghi e si stanno preparando per contrattacchi, ma continuano a infliggere colpi dolorosi alla Russia. Dopo mesi di intense operazioni di trincea nell'Ucraina orientale e meridionale, le unità d'élite ucraine possono finalmente mostrare il loro valore sul suolo russo. Secondo i resoconti, hanno guidato l'offensiva a sorpresa e hanno instillato timore nelle truppe russe.

Dal 6 agosto, le forze speciali a Kursk hanno apparentemente eseguito una serie di operazioni sofisticate. Queste includono attacchi di sabotaggio alle ferrovie, ai depositi di carburante e alle linee di comunicazione. Hanno inoltre teso imboscate ai convogli militari russi e attaccato strutture situate profondamente nel territorio russo. Come evidenziato dal tenente colonnello Doug Livermore in un testo per il Center for European Policy Analysis (CEPA), le fonti di intelligence, le truppe sul campo o i droni identificano ulteriori obiettivi sul suolo russo, consentendo alle unità d'élite di lanciare nuovi attacchi a sorpresa.

"Moral boost per l'Ucraina"

L'operazione Kursk offre condizioni ottimali per le unità speciali ucraine. Il campo di battaglia è meno statico rispetto all'Ucraina orientale, dove estesi campi minati, sistemi di trincea, posizioni fisse e fuoco di artiglieria continuo rendono impossibili i dispiegamenti dinamici dei soldati d'élite. A Kursk, l'esercito di Kiev ha ora permesso alle sue unità speciali di operare liberamente, consentendo loro di capitalizzare sulle loro forze. "Il ripristino delle operazioni dinamiche a Kursk segna un cambiamento fondamentale nel conflitto, poiché le forze armate ucraine hanno riacquistato slancio e le linee del fronte sono diventate più fluide", ha concluso Livermore.

L'operazione a sorpresa dell'Ucraina sul suolo russo evidenzia "l'importanza della guerra non convenzionale in questa fase". Inoltre, i guadagni territoriali a Kursk indicano quanto la Russia sia vulnerabile, almeno vicino al confine ucraino. Man mano che il pericolo sul suo territorio aumenta, la Russia potrebbe dover riallocare significativamente le truppe da altre aree. L'Ucraina spera di ottenere il vantaggio nel contestato Donbass se la Russia ritira le truppe e riduce il fuoco di artiglieria. Tuttavia, non ci sono ancora segni evidenti di questo.

L'operazione Kursk è un "impegno ad alto rischio", ha detto l'ex generale Feichtinger. C'è molto da perdere, ma anche molto da guadagnare. "È chiaro che alcuni effetti sono stati raggiunti. In primo luogo, l'Ucraina è stata in grado di liberarsi dalla sua posizione difensiva e prendere l'iniziativa con questa operazione offensiva, costringendo la Russia a rispondere". Inoltre, l'impatto psicologico di un'operazione riuscita sul territorio nemico non può essere sottovalutato, ha sottolineato l'esperto. "È un boost morale per il lato ucraino, dimostrando che possono anche danneggiare la Russia."

Nessun importante riallocamento dal Donbass

L'Ucraina è stata in grado di attraversare il confine a Kursk relativamente senza difficoltà perché la Russia ha dispiegato principalmente coscritti inexperti e forze di sicurezza locali lì.

La Russia non ha effettuato riallocamenti significativi nell'Ucraina orientale. Le truppe sono state spostate solo saltuariamente. L'esercito russo rimane significativamente superiore al fronte del Donbass. Recentemente, sono emersi resoconti di gruppi di volontari che si formano per difendere Kursk e proteggere le operazioni russe nel Donbass. Inoltre, ci sono segni che i mercenari russi dell'Africa sono stati riallocati nel loro paese natio.

Tuttavia, poiché Kiev sembra mirare a mantenere il controllo sul territorio per motivi politici per utilizzarlo come pedina di trattativa, le unità d'élite continueranno ad essere necessarie per le operazioni più pericolose. Se la Russia invia più soldati a Kursk e si crea una situazione di stallo, la mobilità delle unità d'élite al comando dell'operazione Kursk sarà anche limitata.

