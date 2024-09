L'Ucraina sta cercando il sostegno finanziario dai suoi alleati per un'iniziativa triennale incentrata sulla tecnologia dei droni.

17:00 Ucraina Svela Strategia Triennale per la Produzione di Droni, Guerra Elettronica e Robot Terrestri

La Ucraina ha svelato una strategia triennale per la produzione di droni, sistemi di guerra elettronica e sistemi di robot terrestri, come dichiarato dal Ministro della Difesa Rustem Umjerow. Il ministro ha rivelato questo durante i suoi recenti viaggi negli USA, UK, Francia, Germania e l'incontro di Ramstein. "Abbiamo valutato i nostri bisogni e tracciato come questi sistemi saranno dispiegati a livello strategico, operativo e tattico", ha dichiarato Umjerow. Il piano include il numero specifico di armi che l'Ucraina può produrre e le risorse necessarie. "Pochi paesi stranieri hanno concordato di finanziare la produzione dei nostri droni e missili", ha informato Umjerow. Nel 2021, l'Ucraina ha utilizzato la tecnologia "swarm drone" per distruggere o danneggiare oltre 200 strutture militari russe, come un deposito di munizioni a Toropez. Despite having the potential to manufacture more than 3 million drones annually, Ukraine requires foreign financing to realize its capacity.

15:18 Presidente Lula Promuove Proposta di Pace Brasile-Cina all'ONU Despite Rifiuto dell'Ucraina

Il Presidente brasiliano Lula da Silva promuove il piano di pace co-sviluppato con la Cina all'ONU, despite l'Ucraina lo ha rifiutato come dannoso. Lula critica l'"invasione del territorio ucraino" e sottolinea l'urgenza di creare condizioni per la negoziazione della pace tra Kiev e Mosca. In maggio, la Cina e il Brasile hanno presentato il loro piano in 6 punti. Il consigliere per gli affari diplomatici di Lula, Celso Amorim, incontrerà presumibilmente i diplomatici di 20 nazioni venerdì per cercare ulteriori sostegni. Gli alleati dell'Ucraina non parteciperanno a questi incontri. Il piano in 6 punti proposto dalla Cina e dal Brasile caratterizza il conflitto come una "crisi" e promuove una conferenza sulla pace che sia accettata da Russia e Ucraina, invitando a una "discussione equa" di tutti i possibili accordi di pace. Non riconosce l'integrità territoriale dell'Ucraina o affronta il ritiro delle truppe russe.

14:59 Rapporto: la Cina Produce Droni a Lungo Raggio per la Russia

La Russia starebbe apparentemente avanzando un programma per la produzione di droni a lungo raggio con l'assistenza della Cina, secondo fonti di intelligence europee. Si tratterebbe della prima volta che droni destinati all'uso in Ucraina vengono sviluppati e prodotti in Cina, come confermato da due ufficiali di intelligence che hanno anche visionato i documenti rilevanti. L'IEMZ Kupol, una filiale del conglomerato della difesa russa Almas-Antej, avrebbe creato e testato un drone Garpija-3 in Cina con l'aiuto di specialisti cinesi. Il G3 ha un'autonomia stimata di circa 2000 chilometri e può trasportare fino a 50 chilogrammi di esplosivi. Secondo queste fonti di intelligence, la consegna segna la prima prova che i droni prodotti in Cina sono stati forniti alla Russia dall'inizio del conflitto. Tuttavia, il luogo esatto di produzione e l'approvazione della produzione in serie rimangono ignoti. La Cina ha costantemente negato di fornire armi alla Russia per l'uso in Ucraina.

13:40 Putin Presiede la Riunione del Consiglio di Sicurezza Russo sulla Deterrenza Nucleare

Il Presidente russo Vladimir Putin presiederà una riunione del Consiglio di Sicurezza Russo per discutere della deterrenza nucleare, come annunciato dal Cremlino. Questa riunione segue le deliberazioni della Russia su come rispondere alle richieste dell'Ucraina per il dispiegamento di missili NATO con portata maggiore nel territorio russo per attacchi all'interno della Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha descritto la riunione come cruciale. "Il Presidente parlerà e i dettagli rimanenti saranno classificati per ovvi motivi", ha dichiarato Peskov.

13:06 Il Portavoce del Cremlino Peskov Critica il Discorso di Zelensky all'ONU

Il Cremlino ha criticato l'intervento del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. "La ricerca di costringere la Russia a negoziare la pace è un passo catastrofico", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Ha affermato che la Russia è una "guardiana della pace" solo a condizione che la sua sicurezza sia garantita. Peskov ha anche menzionato che la Russia deve raggiungere i suoi obiettivi per aver avviato l'operazione militare in Ucraina. La Russia persiste nel non riconoscere il suo attacco brutale all'Ucraina come una guerra. Mosca continua a esigere che l'Ucraina abbandoni le sue aspirazioni ad entrare nella NATO, ceda i territori e sottoponga ciò che essa chiama una "denazificazione", che probabilmente si riferisce all'istituzione di un governo filorusso.

12:30 "Salva Vite" - L'Ucraina Mostra i Soldati in Addestramento sul Sistema di Difesa Aerea Skynex Tedesco

Il Ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video che mostra i soldati ucraini in addestramento su un moderno sistema di difesa aerea Skynex della Rheinmetall. Due sono già dispiegati in Ucraina, con altri due in arrivo dalla Germania a breve. Il Skynex è progettato per la difesa contro le minacce a breve raggio, come i droni. "Esprimiamo la nostra gratitudine ai nostri partner per aver potenziato le capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Più difesa aerea per l'Ucraina significa più vite innocenti salvate", ha commentato il Ministero della Difesa nel video.

11:55 Veicoli Corazzati con Difesa dai Droni - Munz: "L'Appoggio della Cina alla Russia è Monumentale"

Secondo il Presidente ucraino Selenskyj, la Cina fornisce alla Russia i dati dei satelliti per spiare le centrali nucleari ucraine. In che misura l'appoggio militare della Cina alla Russia è significativo? Munz, corrispondente di ntv, afferma che l'assistenza della Cina si estende ben oltre la condivisione di informazioni strategiche.

12:01 Politico: l'Ucraina Preferisce Modi come Mediatore di Pace per Porre Fine al Conflitto con la Russia

Come riportato da Politico, l'Ucraina ha scelto il Primo Ministro indiano Narendra Modi come il suo mediatore di pace preferito per porre fine alla guerra con la Russia. Una fonte ucraina di alto livello ha detto alla pubblicazione che l'Ucraina vede l'India come la sua migliore speranza per raggiungere un accordo che possa accettare. Secondo la fonte, Modi è stato diretto durante i suoi colloqui con l'Ucraina in estate, sottolineando che mentre Kyiv potrebbe dover fare alcune concessioni, nessuna proposta di accordo di pace dovrebbe includere la cessione di territori alla Russia. L'India mantiene relazioni favorevoli con Mosca.

11:35 Feriti Cinque in Attacco a Belgorod, Città Russa Vicina al Confine UcrainoCinque persone sono rimaste ferite in un attacco alla città russa di Belgorod, situata vicino al confine ucraino, secondo le autorità. Quattro di loro sono stati ricoverati in ospedale, come annunciato dal governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, tramite Telegram. Un grattacielo e 75 piccole case, nonché numerosi veicoli, linee dell'acqua e del gas sono stati danneggiati. Il bombardamento ucraino viene visto come la risposta di Kiev a un attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv.

10:59 Medico Ucraino Usa Monopattino Elettrico in BattagliaUn video diffuso da United24media e condiviso dal Ministero della Difesa ucraino mostra un medico dell'esercito ucraino che utilizza un monopattino elettrico durante i combattimenti. La didascalia dice: "Rivoluzionando la dinamica dei movimenti sul campo di battaglia". Il medico spiega che è vantaggioso per il trasporto rapido e silenzioso di forniture come munizioni, acqua, radio e batterie, con entrambe le mani libere.

10:18 Leader SPD Klingbeil Critica BSW per Aver Ceduto a PutinIl leader dell'SPD, Lars Klingbeil, chiede chiarezza nei prossimi colloqui sulle intenzioni dell'Alleanza per il Futuro e la Libertà (BSW) guidata da Sahra Wagenknecht, dopo le elezioni dello stato del Brandeburgo. "Partiremo dai colloqui, come in Turingia e Sassonia, e decideremo: quali sono le principali richieste della BSW? In che direzione sta andando questa alleanza?" ha detto in RBB InfoRadio. Molte persone sono incerte su questo, ha detto, aggiungendo che l'attenzione dovrebbe essere rivolta all'analisi dei risultati delle elezioni e alla formazione di un governo stabile. Klingbeil ha anche criticato la persistente richiesta della BSW di cessare l'invio di armi all'Ucraina, definendola non un'iniziativa di pace, ma "cedere a Putin". Ha descritto la BSW come un partito populista.

09:39 Economista Bachmann Condanna la Normalizzazione dei Alleati di Putin nei MediaL'economista Rüdiger Bachmann ha condannato la "mainstreaming degli alleati di Putin nei e attraverso i media" su X, definendolo "il più grande colpo di propaganda di Putin finora". "Domanda: perché possiamo parlare con i russo-fascisti ma non con i germano-russo-fascisti? Per i democratici, sia socialisti che cristiani, entrambi dovrebbero essere inaccettabili", ha detto Bachmann. Ha ricevuto il sostegno dell'esperto militare Gustav Gressel, che ha condiviso il post.

08:55 Messaggio Forte del Regno Unito alla Russia nel Consiglio di Sicurezza dell-ONUIl Segretario degli Esteri britannico David Lammy ha tenuto un discorso risoluto al Consiglio di Sicurezza dell-ONU, rivolgendosi direttamente alla leadership del Cremlino: "Vladimir Putin, se lanci missili sugli ospedali ucraini, sappiamo chi sei. Se mandi mercenari ai paesi africani, sappiamo chi sei. Se assassini oppositori nelle città europee, sappiamo chi sei. La tua invasione è motivata solo dai tuoi interessi. I tuoi soli interessi. Stai cercando di espandere il tuo stato criminale in un impero criminale, costruito sulla corruzione che danneggia sia il popolo russo che l'Ucraina".

08:28 Ucraina Rapporta Attacchi Russi con Droni e MissiliL'aeronautica ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia con 32 droni e 8 missili durante la notte. Di questi, 28 droni e 4 missili sono stati abbattuti. Non ci sono segnalazioni iniziali di vittime o danni.

07:48 ISW: Forze Russe Vicino ai Confini di Vuhledar - Nessun Significativo Vantaggio StrategicoSecondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), i soldati russi hanno raggiunto i confini di Vuhledar e stanno intensificando l'offensiva vicino al vicino insediamento. Il think tank statunitense non vede un vantaggio strategico significativo per ulteriori offensive nella parte occidentale del Donbass se la città viene catturata. Una rapida cattura dipende dal fatto che i soldati ucraini si ritirino o si impegnino in una lotta prolungata con i soldati russi. Il canale ucraino Deepstate ha riferito ieri che la 72ª brigata meccanizzata sta ancora difendendo la città. Anche se Vuhledar viene catturata, non fornirebbe immediate vantaggi tattici all'offensiva russa, poiché il terreno circostante è difficile da attraversare e non verrebbero aperte importanti rotte logistiche, secondo l'ISW.

07:06 "Operazione highly Complicated and Successful" - Ucraina Annuncia Liberazioni nella Regione di KharkivIl servizio di intelligence militare ucraino riferisce la liberazione della centrale elettrica di Vovchansk nella regione di Kharkiv vicino al confine russo come risultato di "un'operazione highly complicated and successful". In una dichiarazione con video allegato, afferma che il servizio di intelligence della difesa ucraina ha sistematicamente ripulito la centrale, impegnando il nemico in combattimenti ravvicinati in alcuni casi. La centrale elettrica ha servito come "propaganda stronghold" protetta da unità russe professionali.

06:31 Legislatori Russi Propono Divieto di "Promozione della Deliberata Childlessness"I legislatori russi stanno valutando un disegno di legge che vieterebbe la promozione della deliberata childlessness. Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha rivelato questo in un post online, dicendo che stanno valutando un divieto della "promozione della deliberata childlessness", che può essere interpretato come un divieto della filosofia della childlessness. Volodin giustifica questo dicendo: "Una famiglia numerosa e amorevole è la base di una nazione forte". La Russia sta attualmente lottando con una popolazione invecchiata e tassi di natalità in calo, una situazione peggiorata dal conflitto militare in Ucraina.

06:05 Arrivo del futuro comandante della Brigata Lituania dell'Esercito TedescoIl futuro comandante della Brigata Lituania, il Brigadier Generale Christoph Huber, è atterrato nel paese NATO del Baltico per il suo incarico. Si sta preparando a prendere il comando della 45ª Brigata corazzata, come annunciato dall'Esercito Tedesco. L'obiettivo principale è quello di creare una brigata pronta al combattimento che giochi un ruolo significativo nella deterrenza delle minacce e nella sicurezza del paese e dell'alleanza. In risposta al comportamento aggressivo della Russia, il governo tedesco ha promesso di stazionare permanentemente un'unità pronta al combattimento in Lituania, con una forza prevista di fino a 5.000 truppe.

05:44 Lübeck dona autopompe usate all'UcrainaLa città di Lübeck ha donato diverse autopompe rimodernate per il riutilizzo in Ucraina ai rappresentanti ucraini. I veicoli del servizio antincendio e l'ambulanza erano precedentemente utilizzati dal corpo dei vigili del fuoco volontari della città. "Di solito vengono messi all'asta. Tuttavia, dopo una richiesta dell'organizzazione di aiuto all'Ucraina, li abbiamo rimodernati e ora ci sentiamo a nostro agio nel donarli all'Ucraina", spiega Henning Witten, capo della tecnologia della brigata dei vigili del fuoco professionisti di Lübeck.

04:45 Pistorius: Urgente modernizzazione dell'Esercito Tedesco entro il 2029Il Ministro della Difesa Boris Pistorius sottolinea la necessità di un rapido rinnovamento dell'esercito tedesco. Entro il 2029, la Germania deve attendersi che la Russia completi la sua modernizzazione militare e possa lanciare un attacco militare contro il territorio della NATO, secondo Pistorius, alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina. "Pertanto, è fondamentale che ci adattiamo il più rapidamente possibile a questa scenario minaccioso", spiega durante una visita al 36º Reggimento elicotteri da combattimento "Kurhessen" dell'Esercito Tedesco a Fritzlar, nell'Assia settentrionale.

03:13 La Russia dipende dalle esportazioni di gas per le spese militari massicceDespite Western sanctions, Russia relies on high oil and gas revenues in its 2025 budget planning. Prime Minister Mikhail Mishustin revealed this at a government meeting in Moscow, stating that state revenues should increase by 12 percent to 40.3 trillion rubles (about 390 billion euros). The energy sector's share in revenues will rise to about three-quarters. Reports indicate that the future budget is geared towards the conflict in Ukraine and heavy military production. The government is planning to spend 13.2 trillion rubles on the military, according to financial news agency Bloomberg's reports from Moscow. In total, 40 percent of all expenditures are planned for defense and internal security, surpassing spending on education, health, social services, and the economy combined.

02:10 Il Parlamento Russo semplifica il reclutamento di sospetti criminaliIl Parlamento Russo ha approvato un disegno di legge che consente all'esercito di arruolare sospetti criminali per il conflitto in Ucraina. Sulla base del progetto di legge approvato dalla Duma di Stato, anche le persone accusate ma non ancora condannate possono unirsi all'esercito. Se vengono decorati o feriti in battaglia, le accuse contro di loro verranno cancellate. La legge attende ancora l'approvazione della Camera alta e la firma del Presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock espone i principi del piano di pace per il conflitto ucrainoLa Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha delineato i principi per un potenziale accordo di pace nel conflitto ucraino. "La pace significa garantire l'esistenza dell'Ucraina come paese libero e indipendente. Implica garanzie di sicurezza", dice Baerbock in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Continua: "Quando parliamo di pace, intendiamo che deve essere equa e duratura". Baerbock sottolinea che quando si menziona la pace, si intende che l'Ucraina può essere certa che la fine dei combattimenti non porterà a un altro round di preparazione in Russia. Questo vale per l'Ucraina, la Moldavia e la Polonia. La pace deve essere equa e duratura.

00:21 Blinken individua la Cina e l'Iran come sostenitori dell'UN dell'aggressione russa in UcrainaIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken chiede un approccio più forte dell'ONU contro i sostenitori della Russia nel conflitto ucraino. "Il modo più rapido per procedere è prevenire coloro che consentono l'aggressione di Putin", dice Blinken durante una riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Promuove anche una pace giusta che si attenga ai principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken evidenzia il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

23:45 La Cina: "Non abbiamo alcun ruolo nel conflitto ucraino"Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi esorta il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a raddoppiare gli sforzi per le trattative di pace in Ucraina. "Il focus principale dovrebbe essere sull'evitare l'espansione della zona di conflitto, sull'evitare l'escalation degli scontri e sull'evitare la provocazione di qualsiasi parte", dice Wang in una riunione ad alto livello a cui partecipa il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang sottolinea anche la neutralità della Cina, dicendo: "La Cina non ha creato la crisi ucraina e non vi è coinvolta". L'Occidente sospetta che Pechino fornisca materiale bellico alla Russia per il suo conflitto con l'Ucraina.

22:59 Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza: "La guerra non scomparirà semplicemente"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime forti dubbi sulla possibilità di raggiungere accordi con la Russia per concludere il conflitto in corso contro il suo paese. Zelenskyy definisce le azioni della Russia una violazione del diritto internazionale, guardando il Presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Pertanto, questa guerra non scomparirà semplicemente. Questa guerra non può essere domata dalle discussioni", dice Zelenskyy. Conclude: "Sono necessarie misure".

20:59 Trump: "È ora di andarsene" dal conflitto ucrainoIl candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump sostiene il ritiro degli Stati Uniti dal conflitto ucraino. Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris - concorrente di Trump alle elezioni - hanno apparentemente trascinato gli Stati Uniti nel conflitto, spiega Trump durante un comizio in Georgia. "Non possono tirarsi indietro ora. Non possono farlo." Solo sotto la sua guida gli Stati Uniti possono uscire dal conflitto: "Lo organizzerò. Lo negozierò. Lo farò accadere. Dobbiamo andarcene."

20:00 Fonti: Gli Stati Uniti inviano nuovo aiuto militare all'UcrainaGli Stati Uniti stanno inviando nuovo aiuto militare all'Ucraina del valore di circa 375 milioni di dollari, secondo fonti governative. Il pacchetto include bombe a razzo di media portata, diversi tipi di missili, artiglieria e veicoli corazzati, secondo fonti del governo degli Stati Uniti. Un'annuncio ufficiale dell'aiuto è atteso per domani. Il nuovo pacchetto è uno dei più consistenti recentemente approvati. Le armi saranno prelevate dalle riserve militari degli Stati Uniti per consegnarle rapidamente all'Ucraina. Con il nuovo pacchetto, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 56,2 miliardi di dollari in aiuti militari dall'inizio dell'invasione russa nel 2022.

Esplora tutti i progressi precedenti qui.

La strategia triennale presentata dall'Ucraina include la produzione di attrezzature militari come droni, sistemi di guerra elettronica e sistemi robotici terrestri.

despite China's denials, European intelligence sources report that Russia is advancing a program for long-range drone production with Chinese assistance.

Leggi anche: