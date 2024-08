L'Ucraina sta ancora una volta sperimentando una notevole ondata di assalto notturno orchestrato dalla Russia

Il governo russo ha condotto un'ampia offensiva aerea sulla Ucraina la notte scorsa, attirandosi le critiche dei principali alleati internazionali dell'Ucraina, tra cui l'Europa e gli Stati Uniti. L'offensiva ha principalmente preso di mira le strutture energetiche vitali, causando diverse vittime.

Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato 91 proiettili, tra cui dieci missili e 81 droni di origine iraniana, martedì. La difesa aerea ucraina è riuscita a intercettare il 50% dei missili e 60 dei 81 droni. "Despite the robust performance of our air defense systems, four people lost their lives and 16 were injured," ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy attraverso le piattaforme digitali. Le operazioni di soccorso erano in corso nei siti degli esplosioni.

Zelenskyy ha confermato una risposta agli attacchi. "Crimes against humanity cannot be unexamined."

Le prime ore di martedì hanno riportato due morti nella regione meridionale di Zaporizhzhia e altre due in un attacco missilistico contro un hotel a Kryvyi Rih, la città centrale ucraina.

Un consulente per la sicurezza assoldato dall'agenzia di stampa Reuters è stato ucciso quattro giorni prima in un attacco missilistico contro un hotel di Kramatorsk.

Ukrenergo, l'operatore della rete elettrica ucraina, ha annunciato martedì blackout programmati per tutto il giorno per alleviare la pressione sulla rete elettrica dopo gli attacchi recenti. "La rete elettrica ucraina è ancora in fase di recupero da nove attacchi significativi della Russia," ha detto Ukrenergo. La rete è a corto di energia, con entrambi i lavori di riparazione programmati ed emergenza in corso sulle strutture energetiche. L'operatore ha incoraggiato il risparmio energetico.

I bombardamenti sono avvenuti mentre le forze ucraine stavano avanzando un attacco sulla regione di frontiera russa di Kursk. Negli ultimi tre settimane, Kyiv ha riferito di aver conquistato vasti territori.

Il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha riferito martedì che i soldati ora controllano 1.294 chilometri quadrati e 100 insediamenti nella regione di Kursk. Inoltre, l'Ucraina ha catturato 594 soldati russi durante l'offensiva di tre settimane.

Contemporaneamente, il capo dell'AIEA Rafael Grossi ha visitato Kursk. Un portavoce dell'agenzia nucleare russa ha detto all'AFP che Grossi ha guidato un equipaggio per valutare le condizioni della centrale nucleare vicino alla città di Kursk dopo l'avanzata dell'Ucraina nella zona.

Nel frattempo, il governatore della regione russa di Belgorod, confinante con both Kursk e l'Ucraina, ha riconosciuto i resoconti di una possibile incursione ucraina nella sua regione. "Enemy forces are attempting to cross the border in the Belgorod region," ha riferito Vyacheslav Gladkov sul servizio di messaggistica Telegram. Il ministero della Difesa russo ha detto che la situazione al confine era difficile ma "sotto controllo."

In seguito, Gladkov ha riferito che l'Ucraina aveva bombardato e utilizzato droni per attaccare almeno tre villaggi nella regione.

Zelenskyy ha rivelato che l'invasione ucraina di Kursk, iniziata l'8 agosto, era, tra gli altri motivi, un tentativo di compensare la limitata portata.

Da quando è iniziata l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, l'aeronautica russa ha eseguito quasi quotidianamente attacchi letali contro l'Ucraina. Con

