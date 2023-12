L'Ucraina sostiene di aver distrutto una nave cisterna russa da sbarco

In un post su Telegram, il comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleshchuk ha ringraziato il personale coinvolto nella "distruzione della grande nave da sbarco Novocherkask" mentre si trovava nel porto di Feodosia in Crimea, la penisola ucraina annessa illegalmente dalla Russia nel 2014.

La CNN non può verificare in modo indipendente l'affermazione, ma i video postati sui social media hanno mostrato grandi esplosioni nel porto di Feodosia.

Il capo della Crimea nominato dalla Russia, Sergey Aksyonov, ha riconosciuto tramite un comunicato che c'è stato "un attacco nemico nell'area di Feodosia", aggiungendo che "la detonazione è cessata e l'incendio è stato localizzato".

Una persona è stata uccisa e due ferite negli attacchi ucraini, ha detto Aksyonov in un aggiornamento su Telegram, senza però menzionare la Novocherkask.

Secondo una scheda informativa delle forze armate statunitensi sulla Novocherkask e sulle altre navi della classe Ropucha, la nave da 369 piedi (112,5 metri) ha un dislocamento di circa 3.450 tonnellate, pari a quello di una nave da combattimento litoraneo della Marina statunitense.

Secondo le forze armate statunitensi, la Novocherkask trasporta un equipaggio di circa 87 persone e può ospitare 237 soldati. Non è noto il numero di persone che potrebbero essere state a bordo durante il presunto attacco ucraino.

La nave è progettata per gli sbarchi sulla spiaggia, con porte di prua e di poppa e la capacità di ospitare fino a 25 veicoli corazzati sul ponte veicoli.

Oleshchuk, il comandante ucraino, ha affermato che la nave trasportava droni d'attacco Shahed di fabbricazione iraniana.

Ha detto che la Novocherkask aveva "seguito" la Moskva, l'incrociatore con missili guidati che era la nave ammiraglia della Flotta russa del Mar Nero prima di affondare nell'aprile 2022 dopo essere stata colpita da missili ucraini.

A settembre l'Ucraina ha anche affermato che la nave gemella della Novocherkask, la Minsk, era stata distrutta in un attacco alla base navale di Sebastopoli in Crimea.

Il Ministero della Difesa britannico ha riferito che un'analisi di intelligence open-source ha rilevato che la Minsk è stata "quasi certamente distrutta dal punto di vista funzionale" e che anche il sottomarino russo Rostov-on-Don ha subito danni catastrofici in quell'attacco.

Se la distruzione del Novocherkask sarà confermata, potrebbe essere il terzo caso nell'ultima settimana in cui le forze armate russe hanno subito perdite di hardware importanti in combattimento, secondo le affermazioni ucraine.

Alla vigilia di Natale, l'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver distrutto un caccia Su-24 nella regione orientale di Donetsk e un caccia Su-30SM sul Mar Nero.

Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze del Paese hanno abbattuto tre aerei da guerra russi Su-34.

Il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yurii Ihnat, ha dichiarato venerdì ai media ucraini che i jet Su-34 "sono uno dei velivoli più recenti" in servizio con l'esercito russo e vengono utilizzati per effettuare attacchi aerei con bombe e missili.

Secondo Ihnat, ogni aereo può costare "almeno 50 milioni di dollari".

La CNN non è stata in grado di confermare le perdite degli aerei russi.

Ma sarebbero un successo per l'Ucraina dopo un periodo in cui la guerra, che dura da quasi due anni , non è andata a favore di Kyiv.

"Il titolo più utile per Kiev dovrebbe essere l'implacabile desolazione in cui versa ora il fronte. In quasi tutte le direzioni, le notizie sono tristi", ha riferito Nick Paton Walsh della CNN il 17 dicembre.

Walsh ha osservato che l'Ucraina sta affrontando un'intensificazione degli attacchi russi dall'aria e dal terreno, mentre il sostegno internazionale al suo sforzo bellico sta diminuendo, compreso il fallimento di Zelensky nel convincere il Congresso degli Stati Uniti a continuare a finanziare l'hardware militare oltre la fine dell'anno, mentre era in visita a Washington.

Nel frattempo, l'esercito ucraino ha richiesto 500.000 truppe aggiuntive, ha dichiarato lunedì via Telegram David Arakhamia, leader della maggioranza parlamentare.

Il governo sta elaborando un disegno di legge sulla mobilitazione delle truppe per affrontare la questione del reclutamento delle truppe, ha aggiunto.

Svitlana Vlasova, Mariya Knight e Esha Mitra della CNN hanno contribuito a questo servizio.

