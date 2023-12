L'Ucraina si unisce alla candidatura di Spagna e Portogallo per ospitare i Mondiali di calcio del 2030

"La nostra non è più una candidatura iberica, ma europea", ha dichiarato il presidente della RFEF Luis Rubiales durante una conferenza stampa presso la sede dell'organo di governo del calcio europeo UEFA a Nyon, in Svizzera.

"Sono convinto che ora la nostra candidatura sia molto migliore di prima. Il calcio è universale e se è in grado di cambiare la vita delle persone in così tanti modi, dovrebbe anche essere usato per fare del bene", ha continuato Rubiales.

La candidatura di Spagna, Portogallo e Ucraina per il torneo di calcio del 2030 ha il sostegno della UEFA e si confronterà con altre candidature di partner come Egitto, Grecia e Arabia Saudita, oltre a una candidatura sudamericana di Uruguay, Argentina, Paraguay e Cile.

I Mondiali del Qatar 2022 si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre, mentre Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno l'edizione 2026 dell'evento più importante del calcio.

Con il torneo in arrivo il mese prossimo, le polemiche intorno alla competizione continuano a divampare. Questa settimana, Parigi ha dichiarato che non organizzerà fan zone per la Coppa del Mondo FIFA in Qatar, citando questioni sociali e ambientali, unendosi a Strasburgo, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy e Reims nell'impegnarsi a non organizzare visioni pubbliche.

"Le nostre ragioni sono innanzitutto le condizioni ambientali e sociali dell'evento e questo non è il modello che vogliamo promuovere per i grandi eventi a Parigi", ha dichiarato martedì Pierre Rabadan, vicesindaco di Parigi per lo sport.

Tuttavia, la città ha chiarito che non si tratta di un boicottaggio dell'evento in sé, né del regime del Qatar.

"Non significa che stiamo chiedendo il boicottaggio dell'evento", ha aggiunto Rabadan.

Da quando il Qatar si è aggiudicato la candidatura per ospitare i Mondiali di calcio nel 2010, più di 6.500 lavoratori migranti sono morti nel Paese, ha riferito in precedenza il Guardian.

La maggior parte dei lavoratori, secondo gli autori, era coinvolta in lavori pericolosi e a basso salario, spesso svolti in condizioni di caldo estremo.

Il rapporto del Guardian non collega in modo definitivo tutte le 6.500 morti ai progetti infrastrutturali della Coppa del Mondo, anche se un esperto ha dichiarato al giornale britannico che è "probabile che molti lavoratori morti fossero impiegati" in quei progetti.

La CNN non ha verificato in modo indipendente i dati del Guardian.

I funzionari della Coppa del Mondo del Qatar negano il rapporto del Guardian e stimano un numero di morti molto diverso, dichiarando alla CNN l'anno scorso che ci sono stati solo tre morti legati al lavoro negli stadi e 35 morti non legati al lavoro.

Alasdair Howorth, Xiaofei Xu, Natacha Bracken e Renée Bertini della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Fonte: edition.cnn.com