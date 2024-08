L'Ucraina si aspetta un contrattacco "gigante" dopo l'avanzata di Kursk

Russia è colta di sorpresa da un'offensiva ucraina nella regione di Kursk e perde il controllo di diversi insediamenti. L'attacco causa malcontento nel Cremlino. Si dice che un devastante contrattacco sia già in fase di pianificazione.

Le forze ucraine, nella loro avanzata nella regione russa di Kursk, hanno portato sotto il loro controllo decine di insediamenti. Secondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy, l'operazione è una misura di sicurezza per proteggere la regione ucraina orientale di Sumy. Il Cremlino è sempre più insoddisfatto dell'attacco al territorio russo, come riportato dal "Mosca Times". In Ucraina, si teme un feroce contrattacco, scrive il giornale citando una fonte ucraina.

"La Russia ha bisogno di dare una risposta molto dura, qualcosa di monumentale, per mostrare al mondo che è onnipotente e che qualcosa come Kursk non resterà impunito," scrive il giornale. A Kyiv, si aspettano centinaia di missili, che potrebbero diventare un problema per la difesa aerea, secondo la fonte. In precedenza, un funzionario della sicurezza ucraina aveva già detto all'agenzia di stampa AFP che la Russia si stava preparando per un attacco missilistico di massa contro i "centri decisionali" come il parlamento a Kyiv in risposta all'offensiva a Kursk.

Il Presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato alle sue forze di fermare finalmente l'avanzata dell'esercito ucraino nel territorio russo di Kursk, che va avanti da una settimana. "Il compito principale del Ministero della Difesa è ora di espellere il nemico dai nostri territori e garantire la sicurezza delle frontiere," ha detto Putin in una riunione di crisi a Mosca.

Zelenskyy: Kursk come simbolo del declino di Putin

Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha incidentalmente rivelato durante la riunione quanto la Russia sia stata colpita dall'improvvisa incursione. Nella sua regione, 120.000 persone sono state evacuate dai distretti colpiti o a rischio, ha detto. Altri 60.000 persone sono ancora lì dove l'evacuazione è necessaria. "La situazione nella regione è difficile." Ci sono stati 12 morti e 121 feriti, compresi 10 bambini; circa 2.000 persone sono disperse.

Zelenskyy ha descritto l'azione a Kursk come un simbolo dell'inizio e della fine del presidente russo. Si è riferito al disastro del sommergibile nucleare russo "Kursk" più moderno che affondò ad agosto 2000 con 118 membri dell'equipaggio a bordo. "Ventiquattro anni fa c'è stato il disastro del Kursk, che ha segnato l'inizio simbolico del suo regno; ora vediamo la fine - ed è di nuovo Kursk."

