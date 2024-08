L'Ucraina sembra battere l'aeroporto militare russo di Lipetsk

Inoltre dell'offensiva a sorpresa nella regione di Kursk, l'Ucraina continua a lanciare attacchi con droni su obiettivi militari in Russia. Ancora una volta apparentemente con successo. Vicino alla città di Lipetsk, i droni di Kiev hanno apparentemente colpito un aeroporto militare, causando un grande incendio.

È scoppiato un incendio in un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk, secondo le agenzie di stampa russe Ria Novosti e TASS, che hanno riferito l'incidente al mattino, citando il ministero locale dei soccorsi. All'inizio non hanno menzionato la causa.

Poco prima, il governatore locale, Igor Artamonov, ha annunciato un "massiccio" attacco con droni sul suo canale Telegram. In seguito, ha riferito esplosioni lontane dagli edifici civili e danni a una centrale elettrica locale. "La difesa aerea sta lavorando contro di esso", ha scritto sulla sua pagina Telegram.

In altre notizie, Artamonov ha invitato i residenti a ignorare i richiami online a lasciare Lipetsk, dicendo che erano "diffusi dal nemico per seminare il panico". Tuttavia, meno di un'ora dopo, ha annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza nel distretto di Lipetsk per far fronte alle conseguenze dell'esplosione di dispositivi esplosivi e ha emanato ordini di evacuazione per quattro insediamenti a Lipetsk. I resoconti preliminari suggeriscono che sei persone sono rimaste ferite nell'attacco.

Tuttavia, i video sui social media raccontano una storia diversa. Sembra ci siano state esplosioni pesanti vicino all'aeroporto militare, che si trova nella parte nord-ovest della città. Le immagini satellite mostrano numerosi caccia russi sulla pista, che finora non sembrano essere stati interessati. Tuttavia, è possibile che sia stato colpito un deposito di carburante o munizioni. Le immagini da NASA FIRMS mostrano chiaramente fuoco a nord delle piste, che sembra anche diffondersi. Non è ancora possibile determinare se i caccia stessi siano stati danneggiati.

La città di Lipetsk si trova a circa 330 chilometri dal confine ucraino con la regione russa di Kursk. Le forze pro-ucraine hanno condotto un'offensiva lì per diversi giorni, secondo l'esercito russo, con circa 1000 soldati e più di due dozzine di veicoli corazzati e carri armati.

L'incendio all'aeroporto militare di Lipetsk sta siendo investigato dalla Commissione per determinare se sia stato causato dagli attacchi con droni menzionati dal governatore locale. Dopo l'esplosione e lo stato di emergenza successivo, la Commissione è stata anche incaricata di valutare i danni e garantire la sicurezza degli insediamenti interessati.

