L'Ucraina ripone le sue speranze in una nazionale che giochi in "prima linea" nel tentativo di risollevare le sorti della Coppa del mondo

Con l'aumento della pressione russa nella città strategicamente chiave dell'Ucraina orientale, dove due terzi delle proprietà sono state dichiarate distrutte, una partita di calcio internazionale nella città scozzese sembrerebbe in qualche modo irrilevante.

L'ucraino Taras Berezovets, che lavorava come analista politico prima dell'invasione russa iniziata il 24 febbraio, ma che da allora si è unito alle forze speciali ucraine, non è d'accordo.

Come molti altri suoi "fratelli d'armi" - dato che il calcio è sempre stato lo sport numero uno in Ucraina - Berezovets farà del suo meglio per seguire gli sviluppi del playoff della Coppa del Mondo del suo Paese contro la Scozia, mercoledì.

Se l'Ucraina riuscirà a superare la Scozia ad Hampden Park e poi a battere il Galles a Cardiff domenica, si sarà assicurata la qualificazione alla Coppa del Mondo che si terrà in Qatar nel corso dell'anno.

Secondo Berezovets, si sta lavorando per trovare una trasmissione della partita. Ma anche se questo è impossibile per chi è in prima linea, dice che i combattenti si riuniranno comunque e ascolteranno alla radio, se possibile.

"Quando la squadra di calcio gioca, tutto il Paese la guarda. Il calcio è lo sport numero uno in Ucraina, è estremamente popolare", ha detto Berezovets alla CNN Sport , al telefono dal sud del Paese.

"Soprattutto in tempo di guerra, credo che tutto il Paese sosterrà la nostra nazionale. La gente non vede l'ora di giocare contro la Scozia. L'importanza di questa partita è molto alta, soprattutto per le forze armate.

"Sarebbe un momento cruciale, soprattutto per l'esercito. Sarebbe molto importante per il nostro spirito in questi tempi difficili".

Affrontare la pressione

Queste aspettative e questo sostegno potrebbero sembrare un fardello pesante per i giocatori ucraini, ma la squadra sembra usarli come ulteriore motivazione.

Un giorno prima del calcio d'inizio in Scozia, i giocatori e lo staff si aggiravano nel loro hotel di Glasgow: slider e caffè in mano.

È un netto contrasto con la realtà ucraina ed è una sensazione di disagio per alcuni della squadra.

Come a sottolineare le diverse realtà, la partita in Scozia inizia quando in alcune regioni dell'Ucraina scatta il coprifuoco.

Ma se in apparenza le cose sembrano tranquille, è difficile immaginare i pensieri che devono passare per la testa dei giocatori, che hanno assistito alle terribili scene che si sono svolte in patria.

Molti di loro hanno ancora una famiglia in Ucraina, ma sono stati spinti a gareggiare dal governo ucraino per rappresentare il Paese sulla scena mondiale, un simbolo potente per un Paese sotto attacco.

"È un vantaggio e un svantaggio. Raddoppia la motivazione ma ti fa pensare che non hai il diritto di sbagliare", ha dichiarato alla CNN Sport Oleksandr Glyvynskyy, rappresentante della squadra ucraina per i media, dall'hotel della squadra a Glasgow.

È più importante vincere nel proprio Paese, ottenere la più grande vittoria dell'indipendenza, ma anche il calcio è importante, naturalmente".

"Qui abbiamo la nostra prima linea. La prima linea del calcio. La Coppa del Mondo è un grande obiettivo".

Preparazione del campo di allenamento

Poiché la permanenza in Ucraina era troppo pericolosa, dal 1° maggio la squadra si trova in un campo di allenamento in Slovenia.

I primi ad arrivare sono stati i quattro giocatori che vivono ancora in Ucraina, insieme a molti membri dello staff. Molti di loro torneranno in patria una volta terminati i loro impegni con la Nazionale.

I giocatori dei club ucraini Shakhtar Donetsk e Dynamo Kyiv, che hanno giocato in amichevoli in giro per l'Europa, sono stati i primi ad arrivare, prima che quelli che giocano negli altri campionati europei arrivassero dopo la conclusione delle loro stagioni nazionali.

Il portiere Andriy Lunin è stato l'ultimo ad unirsi alla squadra lunedì, dopo essere stato un sostituto non utilizzato nella vittoria del Real Madrid sul Liverpool nella finale di Champions League.

"Le condizioni [in Slovenia] erano molto buone. La gente è stata molto gentile, ci ha sostenuto molto", ha detto Glyvynskyy.

"Le strutture erano perfette. I dintorni erano fantastici perché c'erano montagne e un parco, quindi il paesaggio era come una favola.

"Ma non è facile quando non si è a casa. Tutti vorremmo essere a casa, ma d'altra parte sappiamo che non sarebbero al sicuro".

L'Ucraina avrebbe voluto giocare più partite competitive durante il ritiro, ma è riuscita a disputare solo tre amichevoli non ufficiali.

Nonostante ciò, gli allenatori sono soddisfatti del duro lavoro svolto dai giocatori e la squadra è fiduciosa di poter creare problemi alla Scozia.

"L'umore è buono. Ogni giorno abbiamo notizie, parlano con i loro parenti, ma [...] i giocatori sono professionisti. Sanno che devono concentrarsi sulla partita", ha aggiunto Glyvynskyy.

"Le aspettative in Ucraina sono molto alte, quindi vogliono con tutto il cuore che questo sia un grande risultato per l'Ucraina, per aumentare lo spirito del Paese".

In un'emozionante conferenza stampa martedì sera, il giocatore di punta dell'Ucraina Oleksandr Zinchenko ha pianto quando gli è stato chiesto di riflettere sulle ultime settimane, ma ha detto che la squadra era in uno "stato d'animo combattivo".

"È impossibile descrivere queste sensazioni se non ci si trova in questa posizione. Le cose che stanno accadendo ora nel nostro Paese non sono accettabili. È qualcosa che non riesco nemmeno a descrivere", ha detto ai giornalisti.

"Per questo dobbiamo fermare questa aggressione. Dobbiamo vincere. L'Ucraina è un Paese di libertà. L'Ucraina non si arrenderà mai".

Calcio e politica

I giocatori ucraini costituivano la maggior parte delle squadre dell'Unione Sovietica prima del suo scioglimento nel 1991 e le squadre di club Dynamo Kyiv e Shakhtar Donetsk si sono sempre distinte nelle principali competizioni calcistiche europee.

"Nei momenti critici della nostra storia, il calcio è stato il gioco che ha dato spirito a molti ucraini", ha detto Berezovets, ricordando l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 come un'altra occasione in cui la squadra nazionale ha dato speranza all'Ucraina giocando partite internazionali.

Questi eroi del passato hanno ispirato la generazione attuale a fornire un po' di luce nei tempi più bui, ma nessuno si aspetta un tocco morbido dall'avversario di mercoledì.

Il capitano della Scozia, Andy Robertson, ha dichiarato che la sua squadra è determinata a raggiungere la Coppa del Mondo e deve dimenticare il contesto in cui si trova durante la partita.

"Abbiamo un'enorme solidarietà per il popolo ucraino, ovviamente", ha detto Robertson ai giornalisti.

"Credo sia giusto dire che tutti i membri della FA scozzese e di questa squadra li hanno sostenuti fin dall'inizio. Quello che abbiamo visto è orribile.

"Per 90 minuti o 120 minuti, dobbiamo separare i nostri pensieri. Vogliamo arrivare alla Coppa del Mondo, dobbiamo essere pronti alla sfida e all'emozione che l'Ucraina ci offrirà".

Circa 2.000 tifosi ucraini sono attesi allo stadio per assistere alla partita e molti sono stati aiutati da gruppi come l'Associazione degli Ucraini in Gran Bretagna (AUGB).

Yevgen Chub è il tesoriere dell'organizzazione a Glasgow e ha assistito molti ucraini con la logistica dei biglietti.

A suo dire, la partita si preannuncia ricca di emozioni, che si vinca o si perda.

"L'Ucraina dimostra che esiste ancora, non è qualcosa che qualcuno vuole cancellare. La nazione esiste ancora e la nazione sta ancora combattendo ovunque", ha detto alla CNN Sport da fuori Hampden Park.

"Tutti cercano di sostenere l'Ucraina e il popolo ucraino".

