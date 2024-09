L'Ucraina riceve ulteriore assistenza finanziaria dal FMI

L'Ucraina ottiene ulteriore supporto finanziario dal FMI. È stato raggiunto un accordo tra le parti, come annunciato dal FMI a Washington. Il governo ucraino riceverà circa 1,1 miliardi di dollari. Tuttavia, l'approvazione da parte del Consiglio esecutivo del FMI è ancora necessaria, un processo previsto per essere completato nelle prossime settimane.

L'organizzazione finanziaria globale funge da principale benefattrice dell'Ucraina, con il paese in conflitto con la Russia. Il FMI ha preparato un programma di aiuti da $15,6 miliardi distribuito in un periodo di quattro anni. Questi pagamenti vengono effettuati a fasi. Inoltre, i sette principali paesi industrializzati occidentali (G7) stanno attualmente lavorando su un prestito da $50 miliardi per l'Ucraina, utilizzando fondi derivati dai beni russi congelati.

Il governo ucraino aveva in precedenza descritto i negoziati con il FMI come difficili.

I rischi economici per il paese rimangono estremamente elevati, avverte il FMI, indicando gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine e altri fattori come contributori.

Dall'inizio del conflitto due anni fa, l'Ucraina ha dedicato circa il 60% del suo intero bilancio al militare. Di conseguenza, il governo dipende pesantemente dall'aiuto esterno. Secondo le cifre ucraine, il paese ha ricevuto circa $98 miliardi in aiuti finanziari dai suoi alleati occidentali sin dall'inizio del conflitto.

I fondi monetari forniti dal FMI rafforzeranno significativamente le riserve finanziarie dell'Ucraina. Il governo ucraino sta monitorando da vicino il processo di approvazione del Consiglio esecutivo del FMI per il pagamento dei $1,1 miliardi aggiuntivi.

Leggi anche: