L'Ucraina respinge la presunta affermazione di attacco nucleare: la Russia ha il potenziale per avviare "provocazioni nucleari" in modo indipendente

15:46 Le capacità di gas dell'UE raggiungono il 90%, due mesi prima della scadenza

Le capacità di stoccaggio del gas dell'Unione Europea hanno raggiunto il 90%, superando la data di novembre 1 di due mesi. La Commissione UE celebra la preparazione dell'UE per l'inverno imminente. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, i 27 stati membri hanno concordato in estate 2022 di riempire le loro capacità di stoccaggio del gas a una media del 90% entro il 1° novembre. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, esistono alcune variazioni tra i paesi: la Spagna guida con il 100%, mentre la Lettonia raggiunge a malapena il 69%. L'attuale capacità di stoccaggio della Germania si attesta al 93,6%. L'UE si prefigge di minimizzare la sua dipendenza dal gas naturale russo, optando invece per l'importazione di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas dalla Norvegia.

15:21 Putin Accusa l'Ucraina di aver Tentato di Colpire la Centrale Nucleare di Kursk

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di aver tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk. "Il nemico ha tentato di attaccare la struttura nucleare la scorsa notte," dichiara Putin, senza fornire prove. "Abbiamo informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica," aggiunge durante una riunione del governo trasmessa in televisione. In precedenza, l'AIEA aveva espresso preoccupazione per gli effetti potenziali degli scontri sulla centrale nucleare e aveva invitato "tutte le parti a esercitare la massima cautela". Leggi di più qui.

14:50 Il Direttore Generale dell'AIEA Visiterà la Centrale Nucleare di Kursk la Prossima Settimana

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intende visitare la centrale nucleare russa di Kursk la prossima settimana. Un portavoce dell'AIEA ha confermato la visita per "la prossima settimana". All'inizio di agosto, le forze ucraine hanno lanciato un attacco a sorpresa nella regione russa di Kursk. La corporation statale russa per l'energia atomica, Rosatom, ha quindi avvertito della minaccia rappresentata dagli attacchi ucraini alla centrale nucleare, situata a circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 La Russia ha Evacuato 115.000 Persone dalle Regioni di Frontiera Minacciate

La Russia ha evacuato 115.000 persone dalle regioni di frontiera minacciate dall'Ucraina, secondo il vice primo ministro russo Denis Manturov. Lo ha comunicato durante un incontro con il presidente Vladimir Putin e i funzionari di alto livello. Si sta valutando i danni inflitti all'agricoltura e all'industria dall'offensiva ucraina, ha rivelato Manturov. Putin ha aperto la riunione dicendo: "Ho convocato questa sessione per discutere la situazione attuale nelle regioni di frontiera della Russia".

14:00 Tusk: l'India Potrebbe Mediare nel Conflitto Ucraino

Il primo ministro polacco Donald Tusk vede di buon occhio la disponibilità del primo ministro indiano Narendra Modi a mediare nel conflitto ucraino. "Sono lieto che il premier Modi abbia espresso la sua disponibilità a lavorare personalmente per una risoluzione pacifica, equa e rapida del conflitto," dice Tusk a Varsavia dopo gli incontri con Modi. L'offerta di Modi di mediare è particolarmente significativa, sottolinea Tusk, poiché Modi visiterà Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'India ha mantenuto la neutralità nell'invasione russa dell'Ucraina e non ha imposto sanzioni occidentali alla Russia. Leggi oltre.

13:40 "A questo punto, non sembra un'azione 'limitata' a Kursk"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ritiene che l'avanzata ucraina in Russia sia "un'operazione spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, secondo la corrispondente di ntv Nadja Kriewald, non ci sono molti segni che questo sia vero al momento. "Al contrario," nota nel suo ultimo rapporto da Sumy, nell'est dell'Ucraina.

13:20 Più di un Aereo Militare Russo Distrutto negli Attacchi a Savasleyka

Più di un aereo militare russo è stato distrutto negli attacchi ucraini alla base aerea di Savasleyka, secondo il servizio pubblico ucraino Suspilne, che cita fonti di intelligence. Secondo queste fonti, un MiG-31K supersonico intercettore e due Il-76 strategici aerei da trasporto sono stati distrutti l'16 agosto, e circa cinque aerei (probabilmente MiG-31K/I) sono stati danneggiati. In un attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.

13:06 I Servizi Segreti Russi Investigano sui Giornalisti di CNN

Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri, tra cui un reporter di CNN e due giornalisti ucraini, per aver coperto gli eventi nella regione controllata dalle forze ucraine a Kursk. L'FSB sostiene che i giornalisti hanno illegalmente attraversato il confine per girare nel paese ucraino di Sochi. L'FSB emetterà mandate di arresto internazionali e i giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di carcere in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato rilasciato dalla custodia russa in uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per accuse di spionaggio. Leggi di più qui.

12:34 Zelenskyy nella Regione di Frontiera: "Fondo di Scambio" Rifornito

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove le truppe ucraine hanno invaso la Russia nelle ultime due settimane. Ha annunciato che un'altra città è stata catturata nella regione di Kursk e che il "fondo di scambio" è stato rifornito. Secondo Zelenskyy, ciò si riferisce alla cattura di soldati russi, con future intercambio di prigionieri con le forze russe detenute dall'Ucraina in mente. Zelenskyy ha dichiarato che, a seguito dell'offensiva di Kursk, gli attacchi a Sumy e le vittime civili lì sono diminuiti. Ha pubblicato un video in cui appare con il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo aggiorna sui rinforzi nell'est dell'Ucraina, dove la Russia continua l'avanzata.

12:06 Possibile Sorveglianza di Strutture Critiche? Segnalazioni di Droni Russi a BrunsbüttelSi segnalano droni russi avvistati ripetutamente mentre sorvolavano Brunsbüttel, dove si trova il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Secondo il quotidiano "Bild", questi droni volavano a velocità elevate sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL. La Procura di Flensburg sta indagando per sospetto spionaggio, con possibili intenti di sabotaggio. Internamente, la polizia afferma che la zona di divieto di volo è stata violata ripetutamente. Un oggetto non identificato, presumibilmente un drone militare, è stato rilevato. Secondo "Bild", questi droni potrebbero essere collegati ad agenti russi e potrebbero essere lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Scopri di più qui.

11:40 Allerta Emesso dall'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv per Attacchi ImminentiL'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv ha emesso un'allerta a causa di un aumento del rischio di attacchi aerei in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto. Nel periodo che precede la celebrazione, c'è un maggior rischio di attacchi con droni e missili da parte della Russia, come dichiarato sul sito dell'ambasciata. Il giorno dell'indipendenza ha un'importanza significativa per gli ucraini, poiché coincide con l'inizio del conflitto in Ucraina, due anni e mezzo fa. Di recente, soldati ucraini sono entrati inaspettatamente nel territorio russo nella regione di confine di Kursk. In risposta, il presidente russo Vladimir Putin ha definito questo gesto una provocazione e ha minacciato rappresaglie.

11:13 Incendio in una Base Militare Russa a VolgogradSi segnalano incendi in una base militare vicino a Marinovka nella regione meridionale di Volgograd. I residenti hanno segnalato esplosioni. Le autorità affermano che l'incendio è stato causato da un attacco con drone ucraino. Per fortuna, non ci sono state vittime.

10:41 Preparativi per Rifugi nella Regione di Confine Russa di KurskSecondo le autorità locali, stanno siendo installati rifugi prefabbricati in cemento per la popolazione nella regione di confine russa di Kursk. Come spiegato dal governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram, "Sono state designate posizioni centrali per l'installazione di bunker prefabbricati modulari," su istruzione di Smirnov. I bunker vengono installati in luoghi animati come fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che consegna uno di questi blocchi. I bunker vengono anche installati in altri due luoghi, compreso il sito della centrale nucleare di Kursk, che la Russia accusa l'Ucraina di pianificare di attaccare. L'Ucraina nega queste accuse.

10:10 Avanzata Ucraina Continua nella Regione di KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, la maggior parte dei quali sono stati respinti. Il presidente Zelensky promette di rafforzare le truppe nella zona. L'offensiva nella regione di Kursk prosegue.

09:42 Forze Militari Russe Respingono Attacchi Aerei in diverse RegioniLa Russia starebbe contrastando diversi attacchi aerei ucraini, secondo fonti governative. Come dettagliato dal governatore della regione di Volgograd Andrei Bocharov su Telegram, "La maggior parte dei droni è stata distrutta vicino a Marinovka (vedi voce alle 07:30)" e nella regione di confine di Kursk, "due missili ucraini e un drone sono stati distrutti dalla difesa aerea russa." Nella regione meridionale di Rostov, "È stata respinta un'attacco con cinque droni," e droni sono stati distrutti anche nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Richiesta di Autorizzazione per Armi a Lungo Raggio Contro Bersagli Russi a KyivIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha incontrato una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Le discussioni si sono concentrate sulla situazione sul fronte e sull'approccio di Washington all'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Umerov ha espresso l'urgenza di ottenere l'autorizzazione immediata per utilizzare appieno le armi a lungo raggio per la protezione delle città e dei villaggi pacifici dell'Ucraina.

08:36 Attore di Star Wars Lancia Campagna per Robot per la Remozione di Mine in UcrainaIl noto attore statunitense Mark Hamill, famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Star Wars", ha avviato una campagna di raccolta fondi per i robot per la rimozione di mine in Ucraina. In collaborazione con l'esperto di Europa orientale Timothy Snyder, intendono raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot sono progettati per disattivare le mine nelle aree difficili da raggiungere, garantendo la sicurezza degli operatori. Snyder ha sottolineato che "uno dei crimini più gravi commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine". La bonifica delle mine potrebbe richiedere decenni senza questi robot avanzati.

08:01 La Russia potrebbe stare preparando la popolazione per una "situazione cambiata"L'attacco ucraino a Kursk rappresenta un problema per la propaganda di Mosca. Anche se le aree sono distanti, una fonte vicina al Cremlino ha detto al portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Ma anche l'intrusione nel territorio russo e il controllo sui villaggi è un evento nuovo e piuttosto spiacevole." Per alleviare l'aumento dell'inquietudine, il Cremlino sta cercando di preparare i russi a vivere in una "nuova realtà" e in una "nuova normalità". Il messaggio è: Il nemico ha effettivamente

07:30 Incendio segnalato in una struttura militare a Volgograd Le autorità russe confermano che una struttura militare nella regione meridionale russa di Volgograd ha preso fuoco a seguito di un attacco con droni ucraini. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato su Telegram che il drone ha colpito la struttura. Non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura militare fosse interessata. Tuttavia, ha riferito che il villaggio di Marinovka è stato il bersaglio dell'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 Putin avrebbe manipolato Trump con adulazioni Secondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il leader russo Vladimir Putin avrebbe manipolato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump con adulazioni. Questa informazione è contenuta nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "The Guardian". "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha giocato con l'ego e le insicurezze di Trump con adulazioni", dice McMaster. Putin ha definito Trump "un personaggio straordinario, talentuoso, al di là di ogni dubbio". Ha avuto una forte influenza su Trump. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, aveva avvertito Trump al tempo: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Sospettava che Putin fosse sicuro di poter "manipolare" Trump e ottenere il alleggerimento delle sanzioni e il ritiro degli Stati Uniti a basso costo dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Segnalazioni di incendio in una base aerea a Volgograd Esplosioni sono state segnalate nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd durante la notte, presumibilmente a causa di un attacco con droni, secondo vari canali Telegram russi. Si dice che un incendio si sia verificato in una base aerea nelle vicinanze. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio era probabilmente la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni della zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni forti accompagnate dal caratteristico suono dei droni, secondo ulteriori informazioni Telegram.

05:44 La Germania potrebbe offrire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessario Il leader del SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se si dimostrerà impossibile rendere disponibili i miliardi di asset russi congelati per l'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, ha detto in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non dobbiamo arrivare al punto in cui diciamo: 'Non ci sono più soldi per l'Ucraina'", ha detto Klingbeil. "In quel caso, siamo ovviamente obbligati a trovare fondi in Germania. Abbiamo un dovere verso l'Ucraina. Le soluzioni devono essere trovate e le troveremo."

04:27 L'Ucraina commenta gli attacchi con droni in Russia Il servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli degli attacchi con droni in Russia durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, ha detto il capo del HUR Kyrylo Budanow al sito di notizie militari "The War Zone". Circa 50 droni sono stati coinvolti. Si sta valutando l'entità di eventuali danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

03:09 I funzionari delle urne di Kursk riceveranno giubbotti antiproiettile per le elezioni Nella regione russa contesa di Kursk, la Russia pianifica di equipaggiare i funzionari delle urne con giubbotti antiproiettile e caschi per le elezioni anticipate. Inoltre, saranno istituiti ulteriori seggi elettorali in altre regioni del paese per coloro che hanno lasciato l'area, ha detto Tatyana Malakhova, presidente della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. La regione è sotto stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre.

01:34 Fico si sente sotto pressione per le opinioni sulla politica estera Il primo ministro slovacco Robert Fico si sente oppresso dalle opinioni nelle democrazie occidentali. Dice che chiunque si discosti dal consenso su importanti questioni di politica estera viene "arbitrariamente sottoposto a pressioni e minacce di isolamento" dalle democrazie occidentali. In una dichiarazione rilasciata in occasione del 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" nel 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia alla pressione dell'opinione esistente nell'Europa odierna. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha affrontato accuse di essere filorusso come conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce di 46 attacchi russi intorno a Pokrovsk in un giorno L'Ucraina riferisce di 46 attacchi russi lungo il confine vicino a Pokrovsk, una città situata nell'est del paese, durante il giorno. Su questi, 44 sono stati gestiti con successo, come riferito dallo Stato Maggiore. Alle 21:00 CET, i combattimenti continuano in due altri settori. In totale, 238 soldati russi hanno subito feriti o perdite in questi scontri. Non vengono fornite informazioni sulle vittime ucraine. La Russia non ha ancora commentato la questione.

23:09 La Russia afferma di aver respinto un'infiltrazione ucraina a Bryansk Il governo russo afferma di aver respinto con successo un tentativo di infiltrazione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk, che confina con Kursk. L'infiltrazione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata respinta con successo, secondo il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz, che menziona che "il nemico è stato colpito dal fuoco". La situazione è stata fortunatamente portata sotto controllo.

22:15 Zelensky: Ucraina attende la consegna promessa di miliardi di aiuti Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la sua speranza di ricevere i tanto attesi miliardi di aiuti promessi dai partner internazionali. Una parte di questo sostegno finanziario deriverà dalle entrate generate dai beni statali russi sequestrati. Nonostante le numerose dichiarazioni politiche dei partner dell'Ucraina, sono attesi ulteriori impegni, suggerisce Zelensky nel suo discorso video serale. "Ma esigiamo uno strumento pratico." L'Ucraina ha urgentemente bisogno delle entrate dai beni russi per contrastare le ostilità russe. "I negoziati su questa questione sono apparentemente andati avanti per troppo tempo e ora abbiamo bisogno di azioni decise." I paesi del G7 hanno concordato nell'offrire nuovo supporto finanziario a Kyiv al loro vertice di giugno, con un prestito di 50 miliardi di dollari previsto per essere garantito dalle entrate dei beni russi congelati.

21:52 Putin elogia il rafforzamento dei legami commerciali con la Cina Il Presidente russo Vladimir Putin plaude alla crescita della cooperazione con la Cina, dicendo: "I nostri scambi commerciali stanno procedendo soddisfacentemente (...). L'attenzione che entrambi i governi stanno ponendo sugli scambi commerciali ed economici sta producendo risultati positivi." In un incontro con il Primo Ministro cinese Li Qiang nel Cremlino, Putin evidenzia la presenza di "progetti e iniziative congiunti su larga scala nei settori economico e umanitario". Li riconosce che i rapporti tra Cina e Russia sono attualmente a un "picco senza precedenti", secondo il Cremlino. Dal conflitto russo-ucraino, la partnership strategica tra Russia e Cina si è rafforzata, con la Cina che funge da importante partner commerciale della Russia a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta respinta: L'ex vice ministro della Difesa russo rimane in custodia L'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, implicato in accuse di corruzione, rimarrà in custodia. La richiesta di arresti domiciliari con sorveglianza rigorosa e il ricorso contro il suo fermo sono stati respinti, come riportato dall'agenzia di stampa russa TASS. Prima del suo licenziamento, Bulgakov gestiva l'acquisizione di materiali per le forze armate russe. Inoltre, due individui ritenuti suoi complici e la loro società, che hanno ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, sono stati anche trattenuti dal tribunale di Mosca. Il danno stimato ammonta a circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina rafforza le difese a Pokrovsk In un discorso televisivo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivela che l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza militare nella zona altamente contestata di Pokrovsk, una città nell'est del paese. Menziona di essere a conoscenza dei piani operativi dei soldati russi nella regione. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua. Alcuni territori sono attualmente sotto il controllo dell'Ucraina, sebbene Zelensky non fornisca dettagli specifici.

20:41 Minaccie di sfratto per numerosi ucraini nei rifugi ungheresi Dopo l'emanazione di un decreto in Ungheria che revoca la protezione generale dei rifugiati per gli ucraini, molti ucraini che risiedono in Ungheria ora rischiano di essere sfrattati dai loro rifugi. Le strutture private hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, dice l'organizzazione di aiuto Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom della regione ucraina occidentale della Transcarpathia, che ha una consistente minoranza ungherese, sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

qui.L'Unione Europea ha raggiunto una capacità del 90% nei suoi depositi di gas, superando la data limite di due mesi grazie agli sforzi collettivi dei suoi 27 stati membri dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina. I depositi di gas dell'Unione Europea raggiungono il 90% della capacità, due mesi prima della scadenza prevista.

Dopo l'annuncio del raggiungimento dell'obiettivo di stoccaggio del gas dell'Unione Europea, la Commissione europea continua a sottolineare l'importanza di ridurre la dipendenza dal gas naturale russo e di importare maggiori quantità di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas dalla Norvegia. L'Unione Europea mira a rafforzare ulteriormente la sua indipendenza energetica.

here.

Leggi anche: