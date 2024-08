- L'Ucraina rafforza la sua posizione a Kursk e spinge per ulteriori armamenti

In loro avanzata su Kursk, l'Ucraina sta rafforzando la sua presa e segnalando ulteriori vittorie nel smantellamento delle strutture militari. Il Presidente Volodymyr Zelensky a Kyiv ha dichiarato: "L'operazione sta procedendo come previsto". Ora, stanno rinforzando le loro posizioni. Inoltre, stanno catturando più prigionieri di guerra russi per prepararsi allo prossimo scambio di prigionieri con la Russia, con l'obiettivo di garantire il ritorno sicuro dei soldati e dei civili dalla prigionia russa.

I blogger militari russi hanno descritto la situazione a Kursk come tesa ma sotto controllo. Hanno confermato le dichiarazioni di Zelensky secondo cui l'avversario sta rinforzando le sue posizioni e sta espandendo le sue forze nella regione occupata. Inoltre, l'Ucraina sta dispiegando armi e sistemi di difesa aerea nella zona.

Despite the victories in Kursk, which boost Ukrainian morale, Kyiv faces substantial pressure in its own territory in the Donetsk region.

Zelensky Richiede Armi Avanzate dall'Occidente

Zelensky ha fatto appello per armi a lungo raggio dall'Occidente. Ha sottolineato che la capacità militare di utilizzarle contro la Russia è una questione strategica cruciale in questa guerra. Ha criticato l'assenza di azioni decisive da parte dei partner occidentali, come la Gran Bretagna, che hanno apparentemente rallentato il processo.

"Se le nostre capacità a lungo raggio fossero adeguate, potremmo efficacemente negare all'invasore qualsiasi opportunità di avanzare e infliggere danni", ha detto Zelensky. Ha ripetutamente richiesto il dispiegamento di missili e missili cruise contro i bersagli in Russia, ma attualmente ci sono vincoli su questo.

Mosca Rapporta Catture nella Regione di Donetsk

Mentre l'Ucraina difende il suo territorio, le truppe russe avanzano nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo i loro resoconti. Le forze di Mosca hanno rivendicato di aver catturato Swyrydoniwka nel distretto di Pokrovsk, secondo il ministero della Difesa russo. Queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Tuttavia, il progetto militare ucraino DeepState ha riferito che i russi hanno conquistato nuovi territori nel Donetsk. Ad esempio, Mykolajiwka nel distretto di Kramatorsk è stata apparentemente catturata dagli occupanti. Stanno anche avanzando in altre direzioni. L'Ucraina si astiene generalmente dal rivelare le proprie perdite territoriali. Lo Stato Maggiore ha riferito combattimenti intensi nelle direzioni di Pokrovsk e Torezk, ma ha sottolineato che gli attacchi russi venivano respinti.

L'Aviazione di Kyiv Colpisce un'altra Ponte nella Regione di Kursk

Nella regione di Kursk, l'aviazione ucraina ha segnalato un altro colpo su un secondo ponte dopo la demolizione del ponte principale sul fiume Seym. "Un altro ponte abbattuto", ha detto il comandante dell'Aviazione Mykola Oleschuk sul suo canale Telegram, pubblicando un video.

Le foto mostrano un ampio spazio sulla strada, che si dice essere il attraversamento vicino a Swannoe. A differenza del ponte di Glushkovo, che è stato bombardato venerdì, la struttura è rimasta in piedi. I blogger militari russi hanno confermato i danni. Il attraversamento è ancora praticabile per i pedoni e occasionalmente per i veicoli, ha detto il canale Telegram "Rybar".

"L'aviazione sta soffocando le capacità logistiche del nemico con colpi precisi, influenzando significativamente il corso delle ostilità", ha detto Oleschuk. Non ha fornito ulteriori dettagli. Il ponte ha anche servito per rifornire le forze russe.

La mancanza di ponti crea problemi per l'esercito russo

I blogger militari russi segnalano che c'è solo un ponte rimasto nel distretto di Gluschkowo per rifornire le truppe di Mosca - specificamente, al villaggio di Karysh. L'esperto militare Jan Matwejew ha chiarito che la situazione per le truppe russe si sta deteriorando. Potrebbero essere intrappolati in una morsa. "Se i soldati russi non si ritirano, verranno circondati. Se si ritirano, abbandoneranno una vasta area", ha detto Matwejew.

Il ministero degli Esteri russo ha condannato la distruzione dell'infrastruttura utilizzando armi dai paesi NATO.

L'Ucraina, nella sua difesa contro l'invasione russa quasi due anni e mezzo, ha lanciato un'offensiva terrestre senza precedenti nella regione di Kursk dal 6 agosto. Kyiv mira a spingere Mosca a negoziare la fine della guerra.

Preoccupazioni per le Centrali Nucleari nella Zona di Conflitto

Le preoccupazioni per le centrali nucleari nella zona di conflitto sono tornate alla ribalta. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) considera a rischio la sicurezza della centrale nucleare ucraina di Saporishshya: è esploso vicino alla zona di sicurezza, che gli esperti dell'IAEA sul posto hanno stimato fosse stato causato da un drone con esplosivi, ha riferito l'organizzazione.

"Ancora una volta assistiamo a un'ulteriore escalation delle minacce alla sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha avvertito il direttore generale dell'IAEA Rafael Grossi. Resta "estremamente preoccupato" e invita alla prudenza da entrambe le parti.

Combattimenti Intensi Despite All Warnings

Secondo gli osservatori dell'IAEA, l'area intorno alla centrale nucleare è stata altamente contestata la scorsa settimana. Despite All Appelli, non ci sono segni che i combattimenti stiano diminuendo, hanno detto. C'è stato anche un incendio in una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

La centrale nucleare, che la Russia controlla, è stata un bersaglio di attacchi e atti di sabotaggio in numerose occasioni. Mosca e Kyiv si incolpano a vicenda per questi incidenti.

Agenzia Nucleare Russa: Deterioramento a Kursk

La Rosatom, l'agenzia statale nucleare russa, ha precedentemente informato Grossi di un deterioramento della situazione intorno alla centrale nucleare di Kursk. Il capo della Rosatom Alexei Likhachev ha invitato Grossi a visitare la centrale nucleare e la città di Kursk per valutare la situazione. Secondo i resoconti russi, ci sono quotidianamente numerosi allarmi aerei lì a causa della minaccia degli attacchi ucraini. Si sono trovati anche detriti di missili sul sito della centrale nucleare.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha espresso preoccupazione per i possibili pericoli per la centrale nucleare di Kursk a causa dell'avanzata dell'Ucraina. Non è chiaro se questo progresso miri alla centrale nuclearia stessa. In risposta, la Russia ha rafforzato la sicurezza nel sito nucleare, situato a circa 60 chilometri dal confine ucraino. Inoltre, un team di lavoratori, coinvolti nella costruzione di due nuovi reattori, è stato momentaneamente trasferito.

Il Regno Unito, in quanto alleato chiave dell'Ucraina, ha il potenziale per influire significativamente sulla guerra fornendo a Zelensky le armi avanzate che desidera. Il Regno Unito, insieme ad altri paesi occidentali, potrebbe accelerare la consegna di armi a lungo raggio all'Ucraina, aiutando a scoraggiare ulteriori avanzate della Russia.

