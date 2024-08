L'Ucraina rafforza la sua influenza sulle terre russe

Anche se la difesa ucraina nel Donbass rappresenta una sfida formidabile, i loro soldati stanno apparentemente facendo progressi sul territorio russo, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il comandante militare di alto livello, Oleksandr Syrskyi, ha informato Zelenskyy di un rafforzamento delle loro posizioni nella regione di Kursk, con un'espansione dell'area stabilizzata, come annunciato su X. Tuttavia, non sono stati forniti nuovi dettagli specifici sui paesi e i territori catturati nella regione di Kursk.

I resoconti contemporanei da Kiev suggeriscono che l'Ucraina controlla oltre 80 paesi e 1.500 chilometri quadrati di territorio nella regione di Kursk. Tuttavia, questi numeri rimangono non verificati, con gli esperti che stimano che siano circa la metà delle rivendicazioni di Kiev.

Zelenskyy ha elogiato l'aumento del numero di prigionieri di guerra russi catturati dall'Ucraina, esprimendo gratitudine ai soldati e ai comandanti responsabili. Ha sottolineato che la cattura di personale russo avvicina l'Ucraina al rilascio dei propri combattenti e civili trattenuti dalla Russia. Zelenskyy cerca di aumentare la pressione su Mosca per negoziare la fine del conflitto attraverso l'offensiva in corso. Tuttavia, la prospettiva di Mosca su questo è diventata sempre più lontana a causa della spinta militare di Kiev.

Attacchi russi aggressivi nel Donbass

I blogger militari russi segnalano un momento difficile per le loro truppe nella regione di Kursk, mentre il Ministero della Difesa russo continua a rivendicare la morte di centinaia di soldati ucraini. Inoltre, la Russia avrebbe eseguito attacchi aerei contro la regione ucraina confinante di Sumy, da cui i soldati di Kiev avrebbero apparentemente infiltrato la regione di Kursk con circa 10.000 uomini. Secondo i resoconti ucraini, incendi hanno coinvolto numerosi veicoli in un'area residenziale, causando ferite a due persone.

La forza aerea ucraina si vanta di aver distrutto un ponte strategicamente cruciale durante la loro offensiva nella regione di Kursk, bloccando una linea di rifornimento significativa per le truppe russe. In precedenza, i resoconti russi avevano indicato che il ponte, sotto il fuoco costante dell'Ucraina, era stato distrutto. I resoconti dei media russi indicano che oltre 30 paesi lungo il confine con l'Ucraina sono ora isolati dal resto del territorio.

Zelenskyy ha fornito aggiornamenti sul conflitto in corso nella regione orientale ucraina di Donetsk, dove sono stati segnalati numerosi attacchi russi. Ha dichiarato che le forze nel Donbass stanno lavorando diligentemente per respingere questi attacchi e eliminare gli intrusi. Zelenskyy ha anche confermato che l'Ucraina continua a trattare con i suoi alleati occidentali per ottenere ulteriori consegne di armi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha elogiato La Commissione per il ruolo nel supervisionare l'interrogatorio e l'elaborazione dei prigionieri di guerra russi in Ucraina. L'importanza del lavoro della Commissione, secondo Zelenskyy, risiede nell'ottenere informazioni preziose e nel gettare luce sulle tattiche della Russia nel conflitto in corso.

Data l'allegazione della Russia di infiltrati ucraini nella regione di Kursk, La Commissione è anche incaricata di indagare su queste affermazioni, garantendo trasparenza e responsabilità nel comportamento di entrambe le forze ucraine e russe.

