L'Ucraina prevede un possibile attacco russo a Saporischya

Attualmente, le forze russe continuano a controllare la parte meridionale della regione di Zaporizhzhia, che include la più grande centrale nucleare d'Europa. La città di Zaporizhzhia stessa è ora sotto minaccia potenziale. Un portavoce militare ha descritto la situazione come particolarmente impegnativa.

I leader militari ucraini sospettano che le forze russe stiano pianificando un imminente assalto verso Zaporizhzhia con l'intenzione di disturbare le linee di rifornimento ai settori di difesa orientali vicino a Donbass. Questa affermazione è stata fatta dal rappresentante militare regionale, Vladislav Voloshin, durante una trasmissione televisiva.

"La natura impegnativa della situazione è evidente attraverso il combattimento 'contro-batteria' in corso e il bombardamento delle nostre posizioni, nonché gli attacchi alle nostre linee", ha dichiarato. Il combattimento contro-batteria si riferisce all'uso dell'artiglieria per neutralizzare e distruggere le posizioni dell'artiglieria nemica. Inoltre, ci sono stati significativi attacchi aerei e missilistici su questa regione della prima linea meridionale vicino a Zaporizhzhia. "La situazione qui è piuttosto volatile."

Avanzamenti russi nell'Ucraina orientale

Le forze russe hanno recentemente conquistato più villaggi e insediamenti nella regione di Donbass nell'Ucraina orientale.

Sabato, il Ministero della Difesa russo ha riferito che le truppe del Distretto Militare del Sud avevano catturato l'insediamento di Schelanne Druhe. Prima della guerra, questo insediamento aveva una popolazione di oltre 200. Schelanne Druhe si trova sulla riva orientale del fiume Wocha, a pochi chilometri dalla città strategicamente vitale di Kurakhove.

