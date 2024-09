- L'Ucraina prevede di rinominare le sue monete, abbandonando l'influenza russa

Ucraina sta cercando di prendere le distanze dal suo vicino, la Russia, rinominando le sue monete più piccole. Secondo la banca centrale di Kyiv, le monete dovrebbero essere chiamate "Shah" in futuro. Dopo aver studiato la storia della valuta ucraina, la banca ha scoperto che "Kopiyka" ha connotazioni di occupazione di Mosca, come spiegato dal governatore della banca centrale Andriy Pyshnyi in una dichiarazione.

Il termine "Kopeyka" ha un significato simile per l'unità monetaria più piccola in Russia. Tuttavia, i Kopeks hanno perso la loro importanza in Russia a causa della debolezza del rublo e del loro valore minimo.

La Banca Nazionale ha già presentato raccomandazioni per i cambiamenti legislativi necessari. Non ci sono piani per sostituire le monete attualmente in circolazione; invece, convivranno.

L'Ucraina sta lottando contro l'invasione russa da più di due anni e mezzo. Nel tentativo di prendere le distanze dalla Russia, l'Ucraina ha già rinominato le strade e abbattuto statue.

La decisione di rinominare le monete ucraine è un ulteriore passo negli sforzi dell'Ucraina per distinguersi dal suo vicino, data l'associazione storica del termine "Kopiyka" con l'occupazione di Mosca. Nonostante il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, l'importanza della sua unità monetaria più piccola, il Kopek, è diminuita a causa dell'inflazione e della svalutazione del rublo.

