L'Ucraina prevede di consegnare armi durante la visita del suo ministro degli Esteri.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e il suo omologo britannico, il Segretario degli Esteri David Lammy, si sono recati a Kyiv. Hanno preso un treno dalla Polonia per un viaggio di nove ore, con un incontro previsto con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'argomento di discussione probabile riguarda la richiesta dell'Ucraina di autorizzazione per utilizzare le armi occidentali fornite contro gli obiettivi militari in territorio russo.

Mentre Blinken e Lammy salivano sul treno in Polonia, la pressione da Kyiv per far autorizzare ai paesi occidentali l'utilizzo delle loro armi contro i bersagli russi è aumentata. Lo scorso venerdì, Zelensky ha ribadito questa richiesta durante un incontro del Gruppo di contatto dell'Ucraina a Ramstein. E in una recente dichiarazione, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha suggerito che la sua amministrazione sta attivamente valutando l'autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio degli Stati Uniti da parte dell'Ucraina contro i bersagli russi.

Con stretti legami con l'Ucraina nel suo conflitto in corso con la Russia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna continuano a svolgere ruoli significativi nel supportare lo sforzo ucraino. Prima di recarsi a Kyiv, Blinken ha incontrato Lammy e il Primo Ministro britannico Keir Starmer a Londra.

Data la situazione in corso tra Ucraina e Russia, l'Unione Europea ha monitorato attentamente la situazione. Di conseguenza, l'Unione Europea ha espresso il suo forte sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, chiedendo alla Russia di ritirare le sue truppe dal territorio ucraino.

Leggi anche: