L'Ucraina presenta veicoli da combattimento avanzati come aggiornamento militare

Per ridurre la dipendenza dall'Ovest, l'Ucraina sta potenziando il proprio settore della difesa. Ora, una versione aggiornata del vecchio carro armato da trasporto di personale sovietico BTR-60, chiamato Khorunzhyi, è pronta per il combattimento.

Il Ministero della Difesa ucraino ha approvato il carro armato da trasporto di personale Khorunzhyi prodotto localmente. Come dichiarato da Kyiv, "si tratta di una versione sostanzialmente modernizzata del modello sovietico BTR-60". I carri armati da trasporto di personale servono principalmente a trasportare l'infanteria in modo sicuro sul campo di battaglia e ad aiutare i soldati in combattimento. Offrono più spazio dei carri armati, ma hanno meno potenza di fuoco.

Grazie all'integrazione dell'acciaio di prima qualità finlandese, il carro armato da trasporto di personale ucraino Khorunzhyi, secondo Kyiv, offre una protezione significativamente migliore senza aggiungere peso eccessivo. "L'armatura frontale può resistere ai proiettili sparati da una mitragliatrice pesante da una distanza di dieci metri."

Per aiutare l'infanteria in combattimento, il Khorunzhyi è armato con una mitragliatrice da 14,5 mm o un cannone da 30x113 mm. La sua velocità massima è di 80 chilometri orari, con un'autonomia di 500 chilometri.

"Il nuovo carro armato da trasporto di personale è equipaggiato con moderne apparecchiature elettroniche, telecamere, aria condizionata e un generatore autonomo che consente al veicolo di funzionare anche senza il motore in funzione", scrive il Ministero della Difesa.

Potenziale di acquisto dell'esercito

Anche se non è chiaro in che misura l'Esercito ucraino acquisterà il Khorunzhyi, che può essere prodotto in sei varianti uniche, il suo impiego sul campo di battaglia è ora possibile grazie all'approvazione del Ministero della Difesa.

Come riportato da Euromaidan Press nel 2011, l'Ucraina aveva fino a 1.000 BTR-60 vecchi e in disuso in varie configurazioni. Con un finanziamento adeguato, questi potrebbero essere modernizzati, come suggerito.

Date le consegne di armi occidentali ritardate e i limiti del loro utilizzo, Kyiv cerca di produrre quante più armi possibile per difendersi con successo dall'aggressione russa.

L'approvazione del Ministero della Difesa ucraino del Khorunzhyi rappresenta un passo significativo per ridurre la dipendenza dell'Ucraina dai carri armato da trasporto di personale importati, poiché ora ha una fornitura di armi nazionale.

Data la possibile ritardo nelle consegne di armi dall'Ovest e le restrizioni sul loro utilizzo, il potenziamento del proprio settore della difesa dell'Ucraina, compresa la produzione del Khorunzhyi, diventa cruciale per la sua difesa contro l'aggressione russa.

