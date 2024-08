L'Ucraina piange i morti nell'attacco missilistico vicino a Kiev

La gente di Kiev ha passato un'altra notte inquieta. Secondo la difesa aerea, la Russia ha nuovamente preso di mira la regione della capitale con missili, causando morti e feriti. La Russia riferisce anche perdite sul proprio territorio.

La regione di Kiev è stata nuovamente presa di mira da un attacco missilistico russo, secondo i resoconti ucraini. Come risultato, un uomo di 35 anni e suo figlio di 4 anni sono morti in un sobborgo di Kiev, ha riferito il servizio di soccorso statale. Tre persone sono rimaste gravemente ferite.

I detriti del missile sono caduti su case private a Brovary, a est di Kiev, sabato sera, hanno riferito i soccorritori su Telegram. L'uomo e il figlio sono rimasti intrappolati sotto le macerie di un edificio. L'informazione non è stata verificata in modo indipendente.

Sono state sentite diverse esplosioni nella capitale ucraina tarda sabato notte, comprese quelle nel centro della città. L'aeronautica ucraina ha riferito su Telegram che due missili russi erano diretti verso la capitale. Almeno due lampi sono stati visti nel cielo notturno, secondo un reporter dell'AFP. L'amministrazione militare di Kiev ha riferito che i sistemi di difesa aerea della città erano stati attivati per respingere gli attacchi. Non sono state segnalate vittime o danni iniziali.

Secondo l'aeronautica ucraina, altre regioni ucraine sono state interessate dagli attacchi aerei russi. Ci sono state incursioni con droni in cinque altre regioni, ha detto l'aeronautica. La Russia lancia quasi ogni notte attacchi con droni e missili sulle città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto pressione sui alleati per settimane per consegnare rapidamente nuovi sistemi di difesa aerea.

Si temevano nuovi attacchi aerei russi in risposta all'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di confine russa di Kursk. Le autorità ucraine hanno detto di aver evacuato 20.000 persone dalla regione di Sumy, confinante con Kursk.

Nel frattempo, il governatore della regione di confine russa di Kursk ha riferito 13 feriti nella città di Kursk a causa di un attacco aereo ucraino. Due erano gravemente feriti, ha detto Alexei Smirnov. I residenti sono rimasti feriti quando i detriti di un missile ucraino abbattuto sono caduti su un edificio. L'informazione non è stata verificata in modo indipendente.

Di fronte all'avanzata ucraina nella regione di Kursk, le autorità locali hanno detto di aver portato in sicurezza più di 76.000 persone. Sono stati portati treni aggiuntivi per la capitale Mosca e aiuti umanitari nella regione di confine. "La guerra è arrivata da noi", ha detto una donna mentre arrivava alla stazione ferroviaria di Mosca.

