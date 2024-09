L'Ucraina ottiene dal Romania il sistema di difesa Patriot: il legislatore approva la legislazione

14:16 Russia: undici feriti negli attacchi ucraini nella regione di Belgorod

Undici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua capitale, secondo un post su Telegram del governatore Vyacheslav Gladkov. Un asilo è stato distrutto. Gladkov ha condiviso foto della struttura distrutta e di altre. Reuters riferisce che le autorità locali hanno deciso di chiudere temporaneamente diverse scuole e asili nella zona dopo gli attacchi. In diverse località dell'Ucraina e della Russia, il 2 settembre è il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive.

13:55 Zelensky: missile russo danneggia la moschea di Kyiv

Durante l'attacco missilistico russo notturno su Kyiv (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e il centro culturale islamico adiacente sono stati gravemente danneggiati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che la Russia non ha rispetto per i valori spirituali o umani e non rispetta alcuna religione o credenza. "Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino e cerca di demolire tutte le nostre comunità e persino i nostri luoghi di culto sacri", ha aggiunto Zelensky. Il mufti capo della comunità locale, Vadym Dashevski, ha detto a Reuters che la moschea è stata colpita da "un attacco vigliacco".

13:01 L'Ucraina lancia un attacco con droni di grandi dimensioni su Mosca

L'Ucraina ha condotto un attacco con droni di grandi dimensioni, colpendo obiettivi a Mosca e dintorni. Un'esplosione vicino a una raffineria a soli 16 chilometri dal Cremlino è stata registrata. Due altre centrali elettriche sono state prese di mira. Secondo i resoconti russi, più di 150 droni ucraini sono stati abbattuti.

12:18 La Polonia intende abbattere i droni russi

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che Varsavia abbia il dovere di abbattere i droni russi e altri oggetti aerei in avvicinamento dall'Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. Il politico liberal-conservatore ha parlato al "Financial Times" (FT) britannico e ha detto di considerare questo un atto legittimo di autodifesa, poiché il rischio che qualcuno rimanga ferito aumenta una volta che hanno attraversato il confine. La posizione di Sikorski contrasta con quella ufficiale della NATO, che considera il rischio di esacerbare il conflitto attraverso un confronto diretto con le forze russe come eccessivo. La NATO ha anche respinto l'idea di abbattere i droni e i missili russi sopra l'Ucraina, nonché la richiesta di Kiev di una zona interdetta ai voli.

11:43 Munz: le risposte della Russia ai successi elettorali di AfD e BSW

I risultati delle elezioni statali in Turingia e Sassonia sono anche un argomento di discussione in Russia. Il corrispondente di ntv Rainer Munz discute delle reazioni ai successi elettorali di AfD e BSW e descrive come Mosca sta gestendo ciò che potrebbe essere il più grande attacco con droni sulla capitale russa mai visto.

10:10 Putin elogia il ritmo delle conquiste russe

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la velocità con cui le sue truppe hanno conquistato nuovi territori nel vicino Ucraina. Ha detto alle agenzie di stampa russe che l'offensiva ucraina nel regione di Kursk non ha potuto fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di spostamenti di 200 o 300 metri", ha detto Putin. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Non abbiamo visto un simile ritmo dell'offensiva nel Donbass da molto tempo". Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin si è fermato nella repubblica siberiana di Tuva per partecipare a una lezione sulla nuova materia "Dialoghi sull'importante", che intende avvicinare i bambini all'agenda politica del Cremlino. Putin ha spesso assunto il ruolo dell'insegnante nel primo giorno di scuola negli ultimi anni.

10:00 L'Ucraina intercetta 22 missili e 20 droni

La forza aerea ucraina riferisce di aver intercettato 22 su 35 missili e distrutto 20 su 23 droni d'attacco russi. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati intercettati su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

09:36 Il video mostra l'attacco missilistico russo a Kharkiv

La Russia ha bombardato Kharkiv con attacchi missilistici per giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno 10 missili sono stati lanciati sulla città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento e ferendo decine di persone.

10:01 Aumento delle vittime dopo il bombardamento russo a Sumy

Dopo che un bombardamento russo ha colpito la città di Sumy nell'Ucraina orientale, il numero di feriti è aumentato. Secondo gli ultimi numeri del ministero dell'Interno ucraino, 18 persone, tra cui 6 minori, sono rimaste ferite. Hanno annunciato questo attraverso Telegram. Inizialmente (vedi 03:34), l'amministrazione regionale di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, tra cui 4 bambini, erano rimasti feriti nell'attacco. Il bombardamento russo ha colpito un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata dal 6 agosto, quando è iniziata l'invasione nella regione russa di Kursk confinante. Sumy, una città di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: Due Feriti Dopo Attacco Missilistico Russo su KyivLa Russia ha preso di mira Kyiv con missili (riferimenti alle 05:39 e 06:20). Almeno 2 persone sono state ferite dai detriti dei missili abbattuti, hanno dichiarato le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e sono stati danneggiati infrastrutture e abitazioni. Il cielo è stato sotto allerta nazionale per quasi due ore, dalla tarda notte fino alla mattina presto.

08:57 ISW: La Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina - anche in risposta all'incursione ucraina nella regione di confine di Kursk, in Russia. È questa la conclusione tratta dall'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nel suo recente rapporto. Citando i dati del centro di ricerca indipendente Levada Center, il sostegno alle operazioni militari russe in Ucraina è addirittura aumentato ad agosto. Secondo l'indagine, circa il 78% dei rispondenti è a favore della guerra in Ucraina ad agosto - un aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. La popolazione russa sembra immune al conflitto, offrendo al Cremlino ampio spazio per la sua strategia di guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina, secondo gli analisti dell'ISW.

08:11 L'Ucraina Rilascia i Dati sulle Perdite RusseLo Stato Maggiore ucraino ha rilasciato le figure aggiornate delle perdite subite dalle truppe russe in Ucraina. Secondo i loro dati, la Russia ha subito circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con 1.300 perdite nelle ultime 24 ore. Il loro rapporto da Kyiv segnala anche che sono stati distrutti 9 carri armati, 10 sistemi d'artiglieria, 1 sistema d'artiglieria pesante, e 30 droni. Nel complesso, la Russia avrebbe perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, vari droni, 28 navi e 1 sottomarino dal'inizio dell'offensiva su larga scala, secondo le figure ucraineine. Le stime esterne propongono perdite inferiori, ma rappresentano le figure minime.

07:03 Squadre di Soccorso Estrano Sopravvissuto dalle Macerie a KharkivDopo un attacco aereo russo su Kharkiv nell'est dell'Ucraina, le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre un superstite dalle macerie di un evento crollato. Come riferito da Reuters, il superstite ha espresso il proprio benessere poco dopo essere stato salvato. Più di 40 persone, comprese cinque bambini, sono state ferite negli attacchi con razzi russi su Kharkiv, secondo le autorità. Nella tarda domenica pomeriggio, diversi razzi hanno colpito un centro commerciale e un evento a Kharkiv.

06:20 Incendi Diffusi ed Esplosioni: Attacco Aereo Russo di Massima Entità su KyivLa Russia sta lanciando una serie di droni, oltre 10 missili cruise e decine di missili balistici, che colpiscono la capitale Kyiv e potenzialmente altre città, secondo i resoconti dell'aeronautica ucraina. Tra una serie di esplosioni a Kyiv, i residenti si sono rifugiati nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che i servizi di emergenza sono stati chiamati nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha condiviso gli aggiornamenti su Telegram su diversi incendi. Inoltre, Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kyiv, ha segnalato incendi. Nel distretto di Shevchenkivskiy, una persona è stata ferita dai detriti caduti. "Ci sarà una ritorsione per tutto. Il nemico lo sentirà", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Esplosioni: Attacco Missilistico Russo su KyivLa capitale Kyiv è sotto attacco da missili russi, secondo le fonti militari ucraine. Le unità di difesa ucraine sono impegnate a respingere l'attacco, secondo i portavoce militari ucraini via Telegram. I testimoni a Kyiv riferiscono di numerosi forti esplosioni, che indicano il dispiegamento dei sistemi di difesa aerea. Il numero di missili lanciati e il potenziale danno non sono ancora stati confermati.

04:46 Putin: Nuovo Gasdotto per la Cina Sulla Tabella di MarciaI preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo senza intoppi, secondo il presidente Vladimir Putin. In gennaio 2022 è stato approvato uno studio di fattibilità e sono state effettuate le necessarie indagini tecniche, ha spiegato Putin in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor", come riportato da un trascritto sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto "Forza di Siberia 2" dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia ogni anno.

here.

03:34 I Russi Assaltano il Centro di Riabilitazione a Sumy - 13 FeritiI soldati russi hanno attaccato un centro di riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy con i razzi, secondo Ukrainska Pravda. 13 persone, comprese 2 bambini, sono state ferite. L'edificio si trova in un'area residenziale, secondo l'amministrazione militare locale, come citato dal giornale.

02:26 Indagine: La Maggioranza dei Polacchi Sostiene l'Azione Militare Contro i Droni RussiSecondo un'indagine condotta dal giornale polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei cittadini polacchi sostiene l'azione dell'esercito polacco nel abbattere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Questa indagine si riferisce a un oggetto aereo non identificato, creduto essere un drone kamikaze del tipo Shahed, che ha aleggiato sopra la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il brigadiere generale polacco Tomasz Drewniak ha espresso il suo pensiero a Radio RMF24 che la Russia ha testato intenzionalmente il sistema di difesa aerea polacco trasmettendo droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia: Morto in un attacco ucraino a BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, conferma un morto causato dal fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato attaccato dagli ucraini.

23:08 Russia respinge attacchi di droni ucrainiLa Russia riferisce di aver respinto "massicci" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 diverse regioni. Un totale di 158 oggetti volanti sono stati abbattuti durante la notte, secondo quanto riferito dal ministero della difesa tramite il servizio di messaggistica Telegram. Dieci droni sono stati diretti verso Mosca secondo i registri ufficiali.

here.

22:24 Attacco aereo su Kharkiv: il numero di feriti sale a 47Il numero di feriti a causa dell'esteso attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi 7 bambini, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza ucraini tramite Telegram. Diversi edifici civili, come un centro commerciale, hanno subito danni come mostrato dalle foto diffuse dalle agenzie di stampa.

21:52 Due piloti morti in un incidente di addestramento di elicottero ucrainoDue piloti sono morti quando un elicottero ucraino Mi-2 è precipitato durante un'esercitazione di addestramento all'Università di Aviazione dell'Esercito dell'Aria di Kharkiv Ivan Kozhedub. L'agenzia di stampa ucraina Ukrinform riferisce che gli investigatori, gli esperti e i funzionari del ministero della difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente rimane ancora sconosciuta.

qui.21:06 L'Ukrenergo annuncia blackout in UcrainaL'Ukrenergo, la corporation dell'energia ucraina, ha annunciato diversi blackout nel paese lunedì a causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica ucraina. L'Ukrenergo garantisce la fornitura di energia alle infrastrutture vitali, ma avverte che potrebbero esserci modifiche ai limiti di costrizione.

Puoi esplorare tutti gli aggiornamenti precedenti qui.)

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'escalation del conflitto in Ucraina e ha invitato a una soluzione diplomatica, con il presidente del Consiglio europeo che ha dichiarato che sono in corso valutazioni per ulteriori sanzioni contro la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto la rimozione del limite di età per la coscrizione militare in Ucraina per rafforzare i legami con l'Unione Europea, nella speranza di allineare l'età di leva del paese con quella degli altri stati membri dell'UE.

Leggi anche: