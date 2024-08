L'Ucraina non percepisce alcuna avanzata bielorussa

L'avanzata dell'Ucraina verso Kursk è la più grande sul territorio russo dal'inizio della guerra nel febbraio 2022. Anche il più stretto alleato della Russia, la Bielorussia, è sorpreso e annuncia piani per deployare carri armati al confine ucraino. O forse no?

L'Ucraina non vede segni di un aumento della presenza di truppe bielorusse al loro confine condiviso. Un portavoce della guardia di frontiera ucraina ha dichiarato che non sono state registrate alcun movimento o deployment di forze bielorusse nella zona negli ultimi giorni, contraddicendo i resoconti di Minsk.

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato il rafforzamento delle truppe nelle regioni di Gomel e Mozyr nel sud-est della Bielorussia sabato, sostenendo che l'Ucraina aveva violato lo spazio aereo bielorusso durante la sua offensiva a Kursk con diversi oggetti aerei. Il ministero della Difesa bielorusso ha pubblicato un video che mostra carri armati caricati su un trasporto ferroviario. Il ministro della Difesa Viktor Khrenin ha anche dichiarato di aver ordinato il deployment dei missili balistici "Iskander" e dei lanciarazzi "Polonez" nella regione.

Tuttavia, il portavoce della guardia di frontiera ucraina ha dichiarato che la Bielorussia sta facendo queste affermazioni per aiutare la Russia, con l'obiettivo di esercitare pressione pubblica sull'Ucraina. Se la Bielorussia deployasse unità di carri armati al confine, potrebbe indurre la leadership ucraina a schierare soldati per garantire la sicurezza del confine, che sarebbe carente nell'offensiva di Kursk o in altre sezioni del fronte.

Sorpresa per Mosca

L'avanzata dell'Ucraina verso Kursk è la più grande sul territorio russo dal'inizio della guerra nel febbraio 2022. La Russia sembrava non preparata per questo. Da allora, la Russia ha notevolmente rafforzato le misure di sicurezza a Kursk e nelle regioni di Belgorod e Bryansk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha giustificato l'avanzata con l'intenzione di mettere pressione alle truppe di Mosca e "ristabilire la giustizia".

La Bielorussia è uno degli alleati più importanti della Russia. Dall'inizio della guerra quasi due anni e mezzo fa, il paese ha messo a disposizione il suo territorio alle truppe russe, che in seguito hanno invaso il nord dell'Ucraina da lì.

Data la situazione, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tensioni tra l'Ucraina e la Bielorussia, chiedendo una de-escalation e l'adesione al diritto internazionale.

