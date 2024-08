L'Ucraina lancia un attacco droni su Mosca.

Come riportato dalle fonti russe, l'Ucraina ha lanciato un attacco con droni significativo su Mosca durante la notte scorsa, utilizzando un numero considerevole di droni. Undici minacce aeree dirette verso la capitale sono state intercettate con successo, secondo l'annuncio del Ministero della Difesa su Telegram. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobjanin, ha dichiarato su Telegram che si è trattato di uno dei più grandi tentativi di bombardare Mosca con i droni mai registrati.

Alcuni droni sono stati abbattuti sopra Podolsk, una città situata circa 38 chilometri a sud del Cremlino. Non sono state segnalate vittime o danni alla proprietà, secondo Sobjanin.both Ukraine and Russia keep their lips sealed regarding the complete extent of damage from such attacks, as long as civilian infrastructure remains unharmed and no casualties occur. Russian officials primarily disclose the number of neutralized drones.

L'Ucraina ha ripetutamente utilizzato i droni per prendere di mira Mosca negli ultimi mesi, principalmente con un solo o due droni diretti verso la capitale. L'attacco attuale sembra essere più grande di quello avvenuto a maggio 2023, durante il quale almeno otto droni sono stati abbattuti sopra la capitale russa. Il presidente Vladimir Putin ha definito l'Ucraina una minaccia e un provocatore dopo l'attacco di maggio.

Mosca: un totale di 45 droni abbattuti

L'attacco durante la notte è stato parte di una più ampia campagna di droni, secondo il Ministero della Difesa russo. Un totale di 45 droni lanciati dall'Ucraina sono stati apparentemente abbattuti. Nella regione di Bryansk e Belgorod, al confine, sono stati distrutti rispettivamente 23 e 6 droni, e tre droni sono stati abbattuti nella regione di Kaluga, situata a sud-ovest della regione di Mosca. Nella regione di Kursk, dove le forze ucraine hanno penetrato, sono stati abbattuti due droni.

Sono state segnalate anche tentate aggressioni a Tula e Rostov, ma il Ministero della Difesa non ha voluto commentare queste segnalazioni. Tuttavia, l'agenzia di stampa Reuters non ha ancora confermato indipendentemente queste segnalazioni. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione dall'Ucraina.

Despite the successful interception of drones over Moscow, the city experienced its most substantial drone attack to date. During the night, 45 air raids from Ukraine were reportedly thwarted.

Leggi anche: