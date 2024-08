- L'Ucraina istituisce il comando militare nella regione di Kursk

Le forze ucraine hanno stabilito un quartier generale militare nella regione russa di Kursk, sotto il loro controllo. Il quartier generale è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e dell'attenzione alle immediate esigenze della popolazione, ha dichiarato il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi durante un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il Generale Maggiore Eduard Moskalyov è stato nominato a capo del quartier generale.

Syrskyi ha inoltre dichiarato che le forze ucraine hanno preso il controllo di 82 località e 1.150 chilometri quadrati di territorio dal inizio dell'offensiva. Questi dati non sono stati verificati in modo indipendente.

Le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva terrestre su larga scala nella regione russa di Kursk l'6 agosto, segnando la prima incursione del genere dal inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022.

Il conflitto in corso in Ucraina si è intensificato con le forze ucraine che hanno lanciato un'offensiva terrestre su larga scala nella regione russa di Kursk, che viene vista come una nuova fase della guerra. Il nuovo quartier generale militare a Kursk sta lavorando instancabilmente per garantire pace e stabilità nella zona, mentre la guerra continua ad influire sulla vita della popolazione locale.

