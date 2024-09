L'Ucraina invita le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare la regione di Kursk.

L'amministrazione ucraina si prefigge di dimostrare che, a differenza della Russia, rispetta i diritti umani nelle regioni sotto il controllo delle sue forze militari. Per raggiungere questo obiettivo, intende invitare le Nazioni Unite e la Croce Rossa per un'indagine sul posto. La Russia, ovviamente, non è contenta di questa mossa.

Il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha invitato le Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a esaminare la situazione nella regione russa di Kursk, attualmente sotto il controllo ucraino. "L'Ucraina è pronta a dimostrare il suo impegno per il diritto internazionale umanitario", ha dichiarato Sybiha in una data precisa. Nel frattempo, le autorità russe a Kursk hanno ordinato l'evacuazione di diversi villaggi. Sybiha ha ulteriormente precisato di aver ordinato al Ministero degli Esteri ucraino di "estendere ufficialmente un invito alle Nazioni Unite e al CICR per partecipare alle attività umanitarie nella regione di Kursk".

L'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk all'inizio di agosto, assumendo il controllo di più di mille chilometri quadrati e numerosi villaggi. Il governo di Kyiv ora intende dimostrare che rispetta i diritti umani, tratta i civili russi con gentilezza e non commette crimini di guerra. La Russia è accusata di atti orribili sul territorio ucraino sotto il suo controllo.

Dal'inizio dell'offensiva a Kursk, le forze ucraine hanno dimostrato di "aderire strettamente al diritto internazionale umanitario" e di garantire "l'aiuto umanitario" e la sicurezza dei civili, secondo il Ministro degli Esteri ucraino.

Peskov lo definisce una provocazione

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow ha criticato duramente l'invito di Kyiv alle Nazioni Unite e al CICR. "Si tratta semplicemente di una provocazione. E esigiamo una valutazione equilibrata di tali dichiarazioni provocatorie", ha affermato Peskow, rivolgendosi alle Nazioni Unite e al CICR. Secondo Mosca, circa 150.000 civili sono stati evacuati dalla regione a causa dell'offensiva ucraina. Ora, le autorità ordinano l'evacuazione di ulteriori villaggi. I villaggi vicini al confine ucraino, entro un raggio di quindici chilometri, devono essere evacuati per motivi di sicurezza, ha dichiarato Alexei Smirnov, governatore ad interim di Kursk. Ciò riguarda numerosi villaggi, in particolare quelli nei distretti di Rilsky e Chomutovsky.

Il quartier generale militare regionale ha ordinato l'evacuazione forzata di questi villaggi "in base alle informazioni operative", ha spiegato Smirnov. Ha invitato i cittadini interessati a comprendere e seguire le raccomandazioni. Il numero di persone interessate dalle evacuazioni non è stato reso noto. Le autorità locali hanno consigliato ai cittadini interessati, tramite Telegram, di raccogliere oggetti essenziali e prendersi cura dei loro animali domestici.

La scorsa settimana, la Russia ha avviato una controffensiva nella regione di Kursk, secondo i resoconti di entrambe le parti. Oggi, Mosca ha dichiarato di aver ripreso il controllo di due villaggi - Uspenovka e Borki - nella zona. La presidente del CICR, Mirjana Spoljaric, è arrivata a Mosca per una visita programmata da tempo. Spoljaric incontrerà il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov martedì. Nella regione ucraina orientale di Donetsk, tre membri dello staff ucraino del CICR sono stati uccisi dal fuoco di artiglieria russo lo scorso giovedì.

L'Ucraina spera che la sua avanzata nella regione di Kursk ostacolerà l'offensiva russa nell'Ucraina orientale. L'esercito russo ha continuato a fare progressi nella regione nelle ultime settimane. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto venerdì che la situazione sul fronte orientale è "estremamente difficile".

