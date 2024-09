L'Ucraina intende recuperare nove minori dalla Russia.

Durante il conflitto in corso, diverse fonti hanno riferito che migliaia di bambini ucraini sono stati deportati dalla Russia. Di recente, nove giovani tra i 13 e i 17 anni sono riusciti a fare ritorno nel loro paese grazie all'intermediazione del Qatar. Il ritorno è stato parte di un piano strategico e annunciato dal Commissario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinez tramite Telegram e X. Sono state condivise foto dei bambini, con il volto oscurato per rispetto della privacy, mentre stringevano bagagli o valigie.

Questi giovani sono stati separati dalle loro famiglie o tutori a causa dell'occupazione, provenendo da regioni come Kherson, Zaporizhzhia o Luhansk. All'inizio della guerra, alcuni di loro vivevano in un orfanotrofio e in seguito sono stati deportati a Skadovsk e oltre, in Russia.

Secondo i resoconti precedenti, circa 20.000 bambini ucraini erano stati portati in Russia o in aree ucraine sotto il controllo russo all'inizio dell'anno. Da allora, alcuni sono stati felicemente rimpatriati.

Gravi Accuse Contro la Russia

La Russia è sotto forte critica per aver intenzionalmente smantellato le identità dei bambini ucraini e inflitto un significativo stress emotivo e psicologico attraverso deportazioni forzate. La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e il commissario per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, a causa delle deportazioni. Mosca nega queste accuse.

Dal luglio 2023, il Qatar ha aiutato a far tornare in patria più di cinquanta bambini che erano stati trasferiti in Russia e territori occupati a causa del conflitto. Alcuni dei loro genitori sono morti, altri sono stati separati dai loro caregiver a causa delle linee del fronte in rapido cambiamento, e molti erano ospitati in orfanotrofi ucraini in aree che sono poi finite sotto il controllo russo.

I bambini che sono riusciti a tornare in Ucraina grazie all'aiuto del Qatar erano probabilmente separati dalle loro famiglie o tutori a causa del conflitto in corso e dell'occupazione. Le gravi accuse contro la Russia includono lo smantellamento intenzionale delle identità dei bambini ucraini e lo stress emotivo e psicologico significativo causato dalle deportazioni forzate.

Leggi anche: