L'Ucraina inizia il primo attacco con i droni contro Palianyzia

In risposta alle ostilità russe, l'Ucraina ha costantemente potenziato il proprio arsenale. Oltre ai droni marini e ai veicoli aerei a lungo raggio, l'Ucraina ora ha un nuovo asset su cui fare affidamento: i missili lancati dai droni.

Per la prima volta, il missile drone sviluppato dall'Ucraina, chiamato Palianyzia, è entrato in azione. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un discorso per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, "Oggi abbiamo utilizzato con successo la nostra nuova arma per la prima volta". Il Presidente ha fatto capire che un obiettivo specifico era stato colpito.

Questa innovazione segna una nuova categoria nella tecnologia militare. Secondo le parole di Zelensky, "Questo è il nostro nuovo modo per colpire l'aggressore". Interessantemente, Palianyzia deriva il suo nome da un pane comune ucraino.

Il Ministro ucraino delle Industrie Strategiche, Oleksandr Kamyshin, ha confermato il dispiegamento attraverso il suo canale Telegram. Secondo lui, l'arsenale dell'Ucraina ora include droni da mortaio, droni d'artiglieria e una nuova aggiunta: i missili da drone.

Il blog militare Militarny ipotizza che Palianyzia sia un drone equipaggiato con un motore a getto, che gli consente di raggiungere velocità più elevate e raggiungere il bersaglio più rapidamente. Inoltre, questa progettazione consente regolazioni di volo più flessibili.

Secondo il Ministro delle Industrie Kamyshin, il primo dispiegamento ha preso di mira un'installazione militare russa attualmente occupata dalle forze del Cremlino. Anche se i dettagli della struttura e la sua posizione sono riservati, Kamyshin ha fatto capire, "Continueremo a sviluppare e dispiegare più missili da drone, nonché più droni a lungo raggio in futuro".

