L'Ucraina incontra reazioni negative per l'acquisto di nuovi aerei da combattimento

L'Ucraina ha bisogno di una superiorità aerea per contrastare efficacemente l'aggressione russa, e l'acquisizione di numerosi caccia è cruciale per questo scopo. Tuttavia, gli sforzi di Kiev sono stati ostacolati da diversi intoppi per un lungo periodo. Recentemente, si è presentato un altro ostacolo, sebbene temporaneo, dalla Polonia.

L'Ucraina ha recentemente iniziato ad utilizzare aerei da combattimento occidentali per la prima volta nelle ultime settimane,deploying F-16 fighter jets per respingere gli attacchi russi. Il Presidente Volodymyr Zelenskyy elogia gli F-16 per aver respinto gli ultimi attacchi missilistici significativi. L'Ucraina aspira ad aumentare la sua flotta di caccia in futuro, con potenziali aggiunte di più F-16 e possibilmente francesi Mirage 2000-5. Tuttavia, la Polonia ha rifiutato per ora una richiesta ucraina di ulteriori MiG sovietici.

Secondo la fonte di notizie polacca Wiadomosci, Zelenskyy ha lamentato questa settimana che l'attenzione della Polonia alle esigenze di difesa dell'Ucraina è diminuita. "Abbiamo urgentemente bisogno dei vostri aerei MiG", ha dichiarato in una conferenza stampa. Ha discusso di questo problema con il Presidente Andrzej Duda e il Primo Ministro Tusk, ma "purtroppo, non c'è stata ancora una decisione positiva".

Trasferimento di MiG improbabile prima del 2026

Il Ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysz riconosce la richiesta di Zelenskyy, secondo Wiadomosci. "Capisco che l'Ucraina ha bisogno di diversi tipi di armi, ma i nostri partner ucraini devono anche comprendere che lo stato polacco deve mantenere le sue capacità. E questo è la mia priorità". Riguardo al potenziale trasferimento di MiG-29, Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che decisioni del genere possono essere prese solo dopo che l'aeronautica polacca sarà rinforzata con nuovi aerei.

Il ministro della difesa ha fatto riferimento ai caccia F-35 ordinati dagli Stati Uniti, con il primo previsto per essere consegnato alle forze armate polacche questo mercoledì per l'addestramento dei piloti negli Stati Uniti. I primi F-35 non sono attesi in Polonia fino al 2026. Un trasferimento di MiG-29 all'Ucraina sarebbe probabile intorno alla stessa data.

L'Ucraina potrebbe utilizzare gli aerei MiG subito, poiché il sostegno occidentale con gli F-16 è attualmente lento a causa dell'addestramento del personale, e gli aerei sovietici potrebbero essere dispiegati rapidamente. Secondo i resoconti dei media, Kiev si aspetta di far volare circa 20 F-16 quest'anno. Per una efficace difesa aerea, l'Ucraina afferma di aver bisogno di quattro o sei volte quel numero.

Secondo il World Air Forces Report 2024, l'Ucraina attualmente possiede circa 100 aerei da combattimento di tipo sovietico, compresi circa 40 MiG-29. La Polonia ha consegnato i caccia MiG-29 a Kiev lo scorso anno.

Dubbi sull'annuncio dei Mirage francesi

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha acceso speranze a giugno con l'annuncio della consegna dei caccia Mirage-5. L'obiettivo era di addestrare i piloti in Francia per cinque o sei mesi a partire da quest'estate, con gli aerei pronti per il combattimento entro la fine dell'anno. Tuttavia, non ci sono state molte informazioni aggiuntive sull'iniziativa di Macron da allora.

Chiamato da ntv.de, il ministero della difesa francese ha rifiutato di fornire ulteriori commenti sull'argomento Mirage-5 e ha rimandato all'Eliseo, che non ha risposto alle richieste multiple.

Il Ministero della Difesa ha semplicemente annunciato che la Francia sta già addestrando piloti da combattimento come parte della missione europea EUMAM. Per "ragioni operative", non ha fornito un numero esatto. La Francia fornisce un programma completo di addestramento al pilotaggio da combattimento della durata di cinque o sei mesi in una base aerea dell'aeronautica militare. Secondo un rapporto di Euronews, ciò comporta l'addestramento su aerei di addestramento Alpha Jet. "I piloti ucraini vengono addestrati per operazioni di combattimento secondo gli standard occidentali", ha detto il ministero a ntv.de. Successivamente, continueranno il loro addestramento su aerei da combattimento di altre nazioni alleate.

Nonostante il ritardo nell'ottenere ulteriori MiG-29 dalla Polonia, l'Ucraina ha recentemente iniziato ad utilizzare aerei da combattimento occidentali, specificamente gli F-16, per contrastare l'aggressione russa. Tuttavia, Wars and Conflicts ha evidenziato la necessità per l'Ucraina di espandere significativamente la sua flotta di caccia, con l'obiettivo di acquisire più F-16 e possibilmente francesi Mirage 2000-5.

Leggi anche: