- L'Ucraina ha perso un caccia F-16 e il suo pilota è morto.

Un aereo da combattimento F-16 ucraino, fresco dal campo di battaglia, ha incontrato problemi durante l'intensa offensiva aerea russa di lunedì, secondo il comunicato del'esercito. Purtroppo, il pilota non ce l'ha fatta, come confermato dallo Stato Maggiore ucraino, in linea con i resoconti dei media statunitensi. Il nuovo aereo, prodotto negli Stati Uniti, ha dimostrato il suo valore nello scontro, abbattendo quattro missili russi. Tuttavia, è stato perso il contatto con uno degli aerei durante il viaggio verso il prossimo obiettivo. "È andato giù, il pilota non è sopravvissuto."

L'Aeronautica Ucraina ha verificato che il pilota caduto era Oleksij Mes, noto anche con il suo nome in codice Moonfish, uno dei primi ucraini a essere addestrato sull'F-16. Il suo funerale si è svolto oggi. Dopo una lunga attesa, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha presentato le prime unità all'inizio di agosto. Secondo i resoconti degli Stati Uniti del "Wall Street Journal", si trattava di sei vecchi aerei da combattimento olandesi che erano stati in servizio.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per la perdita del pilota ucraino F-16 Oleksij Mes durante l'offensiva aerea russa. L'Ucraina ha richiesto ulteriori sostegno militare dall'Unione Europea alla luce del conflitto in corso.

