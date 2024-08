L'Ucraina ha lanciato l'allarme per la rapida avanzata russa su una importante metropoli orientale, mentre Mosca dichiara fallito il tentativo di invasione.

Preparate i bagagli, gente! Non sta migliorando. È ora di sloggiare." Era il consiglio schietto di Yurii Tretiak, a capo dell'amministrazione militare di Myrnohrad, un paese a malapena a 4,8 km (3 miglia) dalla linea del fronte.

"Il nemico sta avanzando più velocemente del previsto," ha dichiarato Tretiak durante una trasmissione radiofonica di martedì. "Quindi, stiamo spingendo più forte che possiamo per evacuare le persone entro la fine della settimana."

La comunità di Pokrovsk, che comprende la città di Myrnohrad e 39 villaggi circostanti, conta circa 59.000 residenti, secondo i registri dell'amministrazione militare della città di Pokrovsk. Si stima che circa 600-700 persone evacuano quotidianamente, hanno riferito.

Sotto la direzione del ministero per la reintegrazione della regione di Donetsk dell'Ucraina, i bambini e i loro genitori/tutori legali saranno evacuati forzatamente da alcuni distretti, come Pokrovsk. Tuttavia, Tretiak ha spiegato che molte persone sono riluttanti a partire - alcuni arrivano a nascondere i loro figli dalle autorità locali, costringendo gli ufficiali militari a fare visite a domicilio.

"Ci sono stati casi di genitori che nascondono i loro figli. Domani (20 agosto), incontreremo la polizia per discutere come affrontare queste persone, rintracciare i genitori e smascherare le false affermazioni che i bambini sono già partiti," ha condiviso Tretiak, citando le minacce in aumento in alcune aree della città che subiscono attacchi quotidiani.

"Coloro che hanno rimandato una settimana fa hanno già preso la loro decisione e stanno fuggendo a frotte," ha aggiunto Tretiak. Per i residenti ancora indecisi sull'evacuazione, "le lamentele più comuni sono 'Non ho un posto dove andare' e 'Non servo a nulla.'"

Le migrazioni forzate si verificano mentre le Forze Armate dell'Ucraina hanno dichiarato Pokrovsk come l'area di conflitto più "calda". "La situazione nel settore di Pokrovsk rimane intensa. Le forze ucraine hanno respinto 11 attacchi e i combattimenti continuano in quattro luoghi," hanno dichiarato le Forze Armate dell'Ucraina nel loro ultimo aggiornamento.

La Russia nega l'incursione al confine

D'altra parte, le forze russe hanno affermato di aver fermato un presunto tentativo di infiltrazione ucraino nella regione di Bryansk il 21 agosto, secondo il governatore regionale Alexander Bogomaz.

"Un tentativo di infiltrazione da parte di membri di gruppi di disturbo ucraini nel territorio della Federazione Russa nel distretto di Klimovsky della regione di Bryansk è stato respinto il 21 agosto," ha scritto Bogomaz sul suo canale Telegram il 24 agosto.

Secondo Bogomaz, gli agenti del Servizio Federale di Sicurezza (FSB) e le unità militari russe hanno gestito il tentativo di infiltrazione ucraina, ripristinando alla fine la stabilità e il controllo nella regione. L'Ucraina ha mantenuto il silenzio riguardo all'ipotetica incursione.

La regione di Bryansk è stata-target di operazioni ucraine da quando l'invasione russa è iniziata due settimane fa. L'audace incursione ucraina nella regione di Kursk ha portato alla conquista di oltre 1.000 km² (386 miglia quadrate) di territorio russo e alla distruzione di ponti critici nella regione occidentale.

Questa avanzata oltreconfine rappresenta un duro colpo per il Cremlino, segnando la prima volta che truppe straniere entrano in territorio russo dalla Seconda Guerra Mondiale.

Il processo di evacuazione a Pokrovsk non sta solo influenzando la comunità locale, ma è una preoccupazione per tutta l'Europa a causa dello spostamento di migliaia di persone. Nonostante le sfide, molti residenti sono riluttanti a partire, arrivando addirittura a nascondere i loro figli, rendendo il processo di evacuazione ancora più complesso.

Data l'intensificazione dei conflitti in Europa, il mondo segue da vicino lo sviluppo della disputa in corso tra Ucraina e Russia, con la Russia che nega le affermazioni dell'Ucraina sull'incursione al confine nella regione di Bryansk.

